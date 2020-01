Barcelona afronta aquest dijous el seu primer dia laborable amb la ZBE en vigor

Barcelona afronta aquest dijous el seu primer dia laborable després de l'entrada en vigor aquest 1 de gener de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, que prohibeix la circulació en el seu interior als cotxes considerats contaminants --sense etiqueta ambiental de la direcció General de Trànsit (DGT)--, el que afectarà uns 50.000 vehicles, un 20% de tot el parc mòbil de la capital catalana.





La restricció dels vehicles més contaminants es farà de dilluns a divendres, dies laborables, entre les 7 i les 20 hores, i la ZBE estableix una àrea de 95 quilòmetres quadrats que inclou els municipis barcelonins, totalment o parcialment, de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià Besòs.





La xarxa de transport públic preveu absorbir prop de 170.000 desplaçaments diaris més per l'entrada en vigor de la ZBE, 137.000 dels quals corresponen a trajectes de vehicles privats -87.000 per entrades i sortides de la zona restringida, i prop de 50.000 són interns -, segons l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).





CAMBRES DE CONTROL



L'Ajuntament de Barcelona ja ha instal·lat les 36 primeres càmeres que controlaran la Zona de Baixes Emissions (ZBE) del total de 66 que tindrà la ciutat a partir de l'1 d'abril, i a banda de la resta que estaran distribuïdes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( AMB), arribant en total a unes 200 a tota la ZBE.





Les càmeres registraran i contrastaran la informació de les matrícules amb la base de dades dels vehicles sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT), unes dades que es solaparan amb la informació procedent de l'AMB dels vehicles autoritzats, i les matrícules detectades que no tinguin permís de circular rebran una sanció.





Els conductors dels cotxes contaminants que necessitin entrar puntualment dins l'àrea de la ZBE podran demanar fins a 10 autoritzacions a l'any, un permís que expedirà l'AMB i que costarà dos euros per autorització, i, en el cas que s'hagi d'entrar a la ZBE per una urgència mèdica i no es disposi de permís previ, es podrà sol·licitar durant els tres dies següents d'agafar el cotxe o moto.





SANCIÓ AUTOMÀTICA



El Centre de Control de la ciutat --que ja acull les càmeres de mobilitat de Barcelona-- tindrà centralitzat el control d'aquests dispositius, encara que el procés de sanció serà automàtic, ja que els infractors rebran directament la multa, davant la qual podran posar al·legacions i obtenir una reducció si la paguen anticipadament, com la resta de sancions.





Aquestes càmeres --que tenen llum infraroja per garantir la visibilitat també de nit, i que seguiran funcionant en cas de tall elèctric-- estan dotades amb l'última tecnologia.





TAMBÉ ELS ESTRANGERS



També les matrícules estrangeres seran llegides, i a la frontera dels vehicles rebran informació d'aquesta restricció perquè, quan arribin Barcelona, hagin pogut inscriure en el registre electrònic per circular amb l'exempció de deu dies, ja que sinó tindran la "sanció corresponent" .





Tot i que la norma entra en vigor l'1 de gener, fins a l'1 d'abril hi haurà un període de transició a través de notes pedagògiques enviades als que més reiteradament incompleixin la norma, no a tots els infractors, i que consistirà en un avís.





SANCIONS I SEGUIMENT



L'ordenança aprovada inclou la proposta d'ERC perquè les persones que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) --de 537 euros al mes en 2018-- més un 10% i que necessitin el seu vehicle de manera "indispensable" per treballar podran beneficiar-se d'un any de moratòria en la ZBE.





També s'ha ampliat el llistat i tipus de vehicles que presenten serveis "singulars", com blindats, vehicles taller i laboratori, adaptats a la venda i exposició de llibres, condicionats per a la venda d'articles, grues d'arrossegament o elevació, i vehicles per fires i formigoneres, entre d'altres.





Les sancions seran de 100 euros les lleus, de 200 a les greus i de 500 les molt greus, i s'inclou un criteri de reiteració de 90 minuts, i qualsevol cotxe sancionat que després de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE pot tornar a ser multat, encara que es preveu que persones amb mobilitat reduïda, malalties i en tractament mèdic diari puguin circular sense restricció.





L'Ajuntament ha dissenyat amb experts i científics una metodologia d'anàlisi i seguiment de la mesura juntament amb altres administracions, que es realitzarà a través de resultats d'estacions de vigilància i control i altres indicadors de mobilitat i de campanyes de mesura que es faran periòdicament a la ciutat.