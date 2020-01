Sindicats convoquen vaga a l'empresa d'ambulàncies Transport Sanitari de Catalunya

Usoc i CC.OO. de Catalunya han convocat vaga des del dilluns 13 de gener fins al divendres 17 de gener a Transport Sanitari de Catalunya, empresa d'ambulàncies amb una plantilla de 1.800 treballadors, ha informat Usoc en un comunicat aquest dijous.









La vaga és per protestar pels "continus retards" en el pagament dels salaris: Usoc ha alertat que l'empresa deu als treballadors la meitat de la mensualitat de desembre i no garanteix el pagament puntual en el pròxim trimestre.





El comitè de vaga exigeix a Transport Sanitari de Catalunya, companyia amb més lots d'ambulàncies assignats per la Generalitat, "garanties per al futur" i a l'Administració catalana que no toleri aquest comportament.