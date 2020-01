​Arrels atén més de 2.500 persones sense llar el 2019, un 60% més que fa cinc anys

Arrels ha atés 2.564 persones sense llar l'any 2019, xifra que suposa un augment del 8,59 per cent respecte al 2018 i del 60% respecte a fa cinc anys.









De les més de 2.500 persones ateses, el 89 per cent són homes i l'11 per cent són dones, segons ha informat aquest dijous l'entitat en un comunicat.





Es tracta de persones que arriben a Arrels per les visites que fan professionals i voluntaris a peu de carrer, perquè van al centre obert a resguardar-se i fer-ne ús dels seus serveis, perquè viuen a un dels habitatges que gestiona la fundació, o bé que han demanat orientació sobre els recursos que hi ha a Barcelona. Prop d'un miler d'usuaris han estat atesos per primera vegada.





Les dades, que són provisionals, assenyalen que des d'Arrels han visitat 523 persones que viuen al ras a la ciutat de Barcelona i que tenen una situació molt vulnerable.





També han acollit 2.194 persones al centre obert del carrer Riereta, un 12 per cent més que el 2018 i un 98 per cent més que fa cinc anys. Un total de 946 persones han fet ús del servei de dutxes i més de 1.300 han utilitzat el rober.





D'altra banda, Arrels ha garantit allotjament estable a 240 persones.





El director d'Arrels, Ferran Busquets, ha afirmat que "cada any estem atenent més persones i la situació està lluny de millorar". L'encariment de lloguers a la ciutat és un dels factors que més castiga l'entitat a l'hora de poder allotjar més persones.





A Barcelona hi ha unes 1.200 persones, com a mínim, vivint al ras; això significa un 34% més de persones vivint al carrer des de l'any 2015 i un augment del 83% en els darrers onze anys.