La sanitat pública finança per primera vegada dos tractaments farmacològics per deixar de fumar

El Sistema Nacional de Salut finança per primera vegada la vareniclina i el bupropió, dos tractaments farmacològics per deixar de fumar. Aquests dos productes vénen a complementar altres suports que ja es vénen oferint des de les consultes d'Atenció Primària.









D'aquesta manera, des de l'any que acaba de començar estaran disponibles a la prestació farmacèutica tant bupropió com la vareniclina (registrada amb el nom de 'Champix'), després dels últims acords aconseguits en la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments del Ministeri de Sanitat.





La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en funcions, María Luisa Carcedo, ha destacat que aquest és "un pas important" en l'abordatge del tabaquisme. "L'èxit en la cessació tabàquica en persones que ho fan sense ajuda és del 5% enfront del 30-40% en aquelles que segueixen un tractament farmacològic específic i compten amb suport psicològic", ha explicat.





No obstant, ha puntualitzat així mateix que "només un abordatge integral i amb mesures multisectorials de caràcter legislatiu, sanitari i educatiu faran possible la prevenció i control del tabaquisme".





El tabaquisme constitueix el principal problema de salut pública que es pot prevenir en els països desenvolupats sent un factor determinant de nombroses patologies i la primera causa de morbimortalitat evitable. A Espanya es registren 58.000 morts anuals associades a el tabac.





Per això, la ministra Carcedo ha reconegut que cal "adoptar mesures estructurals com les reflectides en el document 'Línies d'actuació 2019-2020 en l'àmbit de la prevenció i control del tabaquisme', aprovat per la Comissió de Salut Pública de el Consell Interterritorial de el Sistema Nacional de Salut (SNS) el passat 9 de maig".





Dins de les mesures incloses en aquest document es troba la inclusió de l'abordatge del tabaquisme en la cartera de serveis d'Atenció Primària. "El 70% de la població acudeix al mínim un cop a l'any al seu metge de família, els pacients fumadors amb més freqüència, i això ofereix una important oportunitat per aconsellar, motivar i proporcionar ajuda eficaç als que hagin decidit deixar-ho", ha subratllat la ministra.





El Ministeri recorda que, perquè la prescripció d'aquests medicaments es pugui dur a terme, cal que les comunitats autònomes, el Ingesa i les mutualitats, en els seus respectius àmbits de competències, elaborin, desenvolupin, implementin o adaptin un programa de suport individual i / o grupal de deshabituació tabàquica en el qual es defineixin aspectes, com per exemple, el personal sanitari implicat o l'estratègia d'intervenció.





La prescripció d'aquests tractaments es produeix a través de la recepta electrònica per a pacients que estiguin inclosos en aquest programa de suport individual i / o grupal i més compleixin els criteris establerts: tenir motivació expressa de deixar de fumar constatable amb al menys un intent en l'últim any, fumar 10 cigarrets o més al dia i tenir un alt nivell de dependència, qualificat pel test de Fagerström igual o més gran que 7.





Cada prescripció es realitzarà per un envàs, el que equival a un mes de tractament. Després d'això, el metge, en el marc del seguiment del programa de deshabituació tabàquica, valorarà l'evolució de l'efectivitat del tractament amb caràcter previ a l'emissió de la següent recepta. El tractament complet té una durada d'entre nou i dotze setmanes i el SNS finançarà un intent anual per pacient per deixar de fumar.





Amb aquesta mesura, les autoritats sanitàries calculen que es poden beneficiar al voltant de 83.800 persones, amb un impacte pressupostari estimat de 7,9 milions d'euros en el primer any.