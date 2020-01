PSOE i BNG pacten que Galícia tingui el mateix estatus que Catalunya i Euskadi

L'únic diputat amb el qual el BNG compte en el Congrés votarà "sí" a la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern a canvi d'un compromís per garantir que Galícia mantindrà "el mateix estatus" que Catalunya i el País Basc si es produeix "qualsevol modificació de l'estructura territorial de l'Estat".













Entre els punts amb què compta l'acord subscrit a última hora de la tarda d'aquest divendres entre Adriana Lastra, pel PSOE, i Ana Pontón, pel BNG, figura també l'impuls "a través del diàleg entre partits i institucions" de les reformes necessàries "per adequar l'estructura de l'Estat a el reconeixement dels sentiments nacionals de pertinença".





"Tenint en compte l'actual estatus de Galícia, Euskadi i Catalunya com a nacionalitats històriques, comprometre al fet que qualsevol modificació de l'estructura de l'Estat, assegurarà a Galícia el mateix estatus que les altres dos", assenyala textualment l'acord assolit.





En aquest marc, els dos partits es comprometen a més a avançar en el reforç de la capacitat de decisió de l'autogovern gallec i procedir "durant la present legislatura" a la transferència de les competències "pendents", com l'autopista AP-9 aquest mateix any.





Així mateix, els nacionalistes gallecs aconsegueixen una de les seves reivindicacions més insistents en els últims temps: rebaixes en els peatges d'aquesta infraestructura bàsica en la vertebració de Galícia. Així, el compromís és que es garanteixi "com a mínim" la bonificació del 100% del peatge per als usuaris que fan servir l'autopista dues o més vegades a el dia, "tant particulars com professionals, durant tots els dies de la setmana".





"El cost d'aquesta bonificació és a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat i s'aplicaria a partir de l'aprovació dels PGE del 2020", diu el text, en el qual també es fa referència a la gratuïtat el tram Vigo-Redondela i el compromís d'"eliminar durant la legislatura" l'impacte de l'increment extraordinari de tarifes acumulatiu durant 20 anys.





Altres acords en matèria d'infraestructures al·ludeixen a l'execució del conegut com a "nus de bombers" a Pontevedra, ciutat governada pel BNG, la modernització de la xarxa ferroviària gallega o completar la connexió dels ports exteriors de Ferrol i la Corunya per tren aquest mateix any.