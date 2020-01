Uns 500 independentistes es concentren davant la Prefectura de Policia i la Generalitat

Uns 500 manifestants independentistes convocats per Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema 'N'estem Fins als nassos' s'han concentrat aquest dissabte davant la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana de Barcelona. Posteriorment, s'han dirigit cap a la plaça Sant Jaume, on està la seu de la Generalitat.









La protesta ha començat a la plaça Comercial -davant de l'Born- a les 11 hores, on s'han repartit nassos postisses de pallasso, d'acord amb el lema de la mobilització, i un dels organitzadors ha informat que anaven a desplaçar-se a un lloc de la ciutat.





Han recorregut diversos carrers de centre a el crit de 'Llibertat', 'Fora la justícia espanyola' i 'Sense pallassos no hi ha revolució', fins arribar a la Direcció de Policia cap a les 11.20.





Un cop allà, han tallat el trànsit i s'han acostat fins a la porta perquè no hi havia les tanques que en altres ocasions envolten l'accés.





Han seguit entonant càntics independentistes, mentre una desena de manifestants disfressats de pallasso ballaven a ritme de música en viu en un ambient festiu, i altres concentrats onejaven banderes i mostraven cartells amb la llegenda 'N'estem fins als nassos'.





Han arribat diversos mossos d'Esquadra, que s'han col·locat als carrers laterals de l'edifici, i la Guàrdia Urbana ha tallat l'accés a la Via Laietana per la plaça Urquinaona i el passeig Colom.





La manifestació ha estat convocada per l'ANC l'endemà que la Junta Electoral Central (JEC) ordenés retirar la credencial de diputat a el president de la Generalitat, Quim Torra, el que suposaria que no pugui seguir a el front de la Generalitat.





Sobre les 12.45 hores, dels 500 concentrats davant la Prefectura, uns 300 han anat a la plaça Sant Jaume, on han cantat l'himne de Catalunya i altres consignes, com 'Torra, president', al ritme de música en viu i en un ambient festiu.