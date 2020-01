Abascal demana la detenció de Torra i desqualifica Sánchez

El president de Vox, Santiago Abascal, ha arrencat el seu discurs en el debat d'investidura al Congrés reclamant la detenció de el president català, Quim Torra, després de ser inhabilitat per la Junta Electoral Central i reaccionar com "un rebel i sediciós".



"Ha decidit arriar la bandera, convocar il·legítimament un Ple (de Parlament català) i ha dit que no es dóna per destituït, en declaració de clara de rebel·lió. Ha de ser detingut, però a Espanya no hi ha llei per les necessitats de la investidura del senyor Sánchez ", ha dit Abascal en l'inici de la seva intervenció.



El líder de Vox ha desqualificat la candidatura de Pere Sánchez a la presidència de el Govern i l'ha titllat de "emboscada a la Constitució". El dirigent socialista és, ha dit, "un frau, un mentider, un estafador, un personatge sense escrúpols".





DEMANA DEROGAR LLEIS QUE "DIVIDEIXEN"





Sánchez i Abascal s'han enredat aquest dissabte durant el debat d'investidura en el Congrés en les matèries socials en les quals han mostrat posicions diametralment oposades com la violència de gènere o les migracions. Entre altres, coses Abascal ha demanat derogar lleis que "divideixen" com la de violència de gènere, mentre que Sánchez li ha respost amb dades per a "rebatre les seves falsedats".





Durant la seva intervenció, Abascal ha criticat les mesures que recull l'acord de Govern entre PSOE i Unides Podem en matèria de "això que anomenen gènere" i que inclou una "llei fracassada" com la de violència masclista que "acaba amb la igualtat davant la llei" entre dones i homes perquè "és obertament anticonstitucional".





"Ho va dir Alfonso Guerra", ha explicat el president de Vox, per a afegir que el exdirigente socialista també va declarar que si el Tribunal Constitucional havia aprovat aquesta norma va ser "per les pressions de Zapatero".





També s'ha referit a les mesures denominades com a "fiscalitat de gènere" amb les quals socialistes i 'morats' parlen d'una fiscalitat favorable a les dones.





"És divertit, perquè el gènere és una percepció personal que l'Estat ha de reconèixer, segons les seves pròpies lleis i que no té res a veure amb el gènere de naixement", ha declarat el diputat, per a indicar que, tenint en compte això, "quants espanyols no se sentiran dona en fer la declaració de la renda".





EL GOVERN CENTRAL, "CULPABLE" DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL





A més, per al president de Vox, el Govern és "culpable de la violència sexual contra les dones" per permetre que els violadors reincidents "surtin al carrer en poc temps i tornin a violar".

Demanem presó permanent, ni revisable, ni res, amb aquells que ataquen a les dones", ha indicat.





"Volem un Govern que respecti la igualtat, que derogui lleis que ens divideixen, que protegeixi de debò a les dones i a les víctimes de violència domèstica i que no permeti que els criminals sexuals surtin mai de presó encara que l'ordenin els tribunals supranacionals als qui obeeixen", ha declarat.





Per a Abascal, el país que arriba amb el Govern de coalició és una "maquinària lliberticida", no sols en matèria de gènere, sinó també en matèria educativa, perquè pretén "liquidar la llibertat d'educació" i "donar suport a continguts per a nens que, fins fa poc, haurien estat considerats corrupció de menors".





També creu que coarten la llibertat religiosa "incloent el concepte de laïcisme de l'Estat" que està "fora de la Constitució", així com "la llibertat d'expressió", creant "guies i cursos per a censurar un contingut en les xarxes". El president de Vox s'ha preguntat també en la seva intervenció si aquesta limitació acabarà també amb "la llibertat de càtedra".





"PROTEGIR LES FRONTERES"





Abascal s'ha referit, d'altra banda, a la necessitat d'un Govern que "protegeixi les fronteres" i no permeti l'entrada de "illegals" a Espanya. Al seu judici, les polítiques existents no poden acabar amb la màfies que estan "pendents de les ONG finançades" per l'Executiu.





El president de Vox també ha lamentat que el Govern progressista estigui "culpabilitzant" al camp e permetent que "els més humils" que no poden comprar-se un altre cotxe, no puguin entrar amb el que ja tenen en el centre de les ciutats. "Clar, a les ministres se'ls escalfa la boca contra el dièsel i això té conseqüències directes", ha indicat, per a recordar que en l'últim any han caigut les vendes d'automòbils.





"Potser és de sentit comú titllar de dictadura progressa als qui defensen la igualtat entre homes i dones? Potser és de sentit desproveir de recursos les cases que necessiten les dones per a sortir de la seva llar perquè els seus marits no les matin? Potser és de sentit comú senyories deixar ofegar-se a persones al Mediterrani? Permetre que es continuï marginant a les persones per la seva orientació sexual o les hi qualifiqui, com fan vostès, de persones malaltes?", ha respost en la rèplica Pedro Sánchez.





VOX: "CRUELS AMB ELS FEBLES I SUBMISOS AMB ELS PODEROSOS"





Així, ha criticat que els membres de Vós, als quals considera ultradreta, citin a herois nacionals com a Don Pelayo o, fins i tot, Blas de Lezo, per a mostrar una "suposada fortalesa". Al seu judici, són forts amb els febles i febles i submisos amb els poderosos.





A més, Sánchez ha apellat directament a Abascal quan ha pronunciat el concepte violència de gènere. "Violència de gènere, senyor Abascal, no violència domèstica. Això és de fa molt temps, senyor Abascal, d'una Espanya en blanc i negre que deixem enrere fa 40 anys", ha dit.





El candidat a la presidència s'ha dedicat a rebatre amb dades oficials algunes de les afirmacions de Vox. D'aquesta manera, ha qualificat de "fals" que la política del Govern genera "efecte anomenada", recordant que s'ha reduït un 50,5 per cent les entrades irregulars fins al 15 de desembre de 2019.





També ha qualificat de falsedat que els immigrants cometen més delictes que els espanyols, i especialment més agressions a dones i homosexuals, o que el Govern amaga dades sobre delinqüència d'estrangers, alguna cosa que ha assegurat que és "rotundament fals". En aquest sentit, ha recalcat que en 2018, el 76,3 per cent dels condemnats per un delicte eren espanyols; els estrangers condemnats "només" suposen un 1,43 per cent del total d'estrangers que viuen a Espanya; en 2018, el 73,8 per cent dels condemnats per delictes sexuals eren espanyols, així com el 79,7 per cent dels detinguts o investigats per delictes d'odi.





Sobre la violència de gènere, ha criticat que diguin que no considerin que necessita un tractament específic. "Això és fals", ha insistit al mateix temps que ha desgranat els 11.692 delictes sexuals de 2017 i els 13.811 de 2018, les 1.033 dones assassinades per violència de genero des de 2003. I en la contrarèplica Sánchez ha afegit altres dades per a rebatre la violència de dones contra homes, assegurant que no moren més de 10 a l'any, o l'ús del sistema sanitari per part d'immigrants en situació irregular o comunitaris.





"MIRI'M VOSTÈ A la CARA, SENYOR ABASCAL"





"Miri'm vostè a la cara senyor Abascal quan parlo d'això", ha etzibat Sánchez per a afegir que el numero de les dones mates de la violència de gènere va augmentar en el Registre Central del Ministeri de Justícia un 7,9% en 2018 fins a les 31.286 víctimes i que en 2018, un 62,2 per cent víctimes de violència domèstica van ser dones; que les condemnes per denúncia falsa ascendeix al 0,01 per cent del total de les denucnia presentades. "Senyor Abascal, vostès menteixen més que parlen", ha dit.





Sánchez ha enlletgit a les dretes que "guardin silenci". "Lliuren una batalla contra el temps perquè les idees que defensen, masclisme, homofòbia, racisme, xenofòbia, penalització de l'avortament, l'estat clerical, la centralització autonòmica, són les idees del partit al qual vostè abans representava i defensava que era el PP", ha dit.





En tot cas, ha assegurat que la societat espanyola ha fet seves aquestes lleis contra les quals en el passat es va manifestar el PP i ha arraconat aquests "valors rancis i prejudicis" que ara, al seu judici, defensa Vox.





"El veritable perill del senyor Abascal i la ultradreta és que les seves idees arribin a influir i a exercir poder a través del PP --ha dit assenyalant a l'Ajuntament de Madrid i a alguns governs autonòmics--. La nostra obligació és fer el que el PP no s'atreveix a fer, rebatre les seves falsedats, alertar sobre el fanatisme que genera odi. Senyor Abascal, miri'm, defensar la democràcia".