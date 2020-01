Unió del Poble Navarrès i Fòrum Astúries remarquen el seu "no rotund" a la investidura de Sánchez

El portaveu parlamentari d'Unió de el Poble Navarrès (UPN), Sergio Sayas, i el portaveu de Fòrum Astúries, Isidre Martínez, han defensat aquest diumenge que votaran en contra de la investidura de Pere Sánchez com a president de Govern perquè arribarà a La Moncloa de la mà dels que pretenen "destruir el país".



"La posició d'UPN és un no rotund", ha subratllat Sayas, assenyalant que serà així perquè tenen "gravada a foc la defensa de la llibertat, d'Espanya i de Navarra", i el pacte de Sánchez amb nacionalistes, independentistes, i el suport per mitjà de l'abstenció d'EH Bildu, "no és franc ni lleial".



I ha carregat durament contra Sánchez, aclamat per la tribuna de l'PP, el seu soci de la coalició Navarra Suma, per "blanquejar Bildu", assenyalant que "cal tenir tragaderes per ser investit amb els seus vots.



El candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, ha respost a Sayas que cada escó de Congrés és tan legítim com els d'UPN, i li ha assenyalat que la composició de l'hemicicle ha estat escollida pels votants. A més, i ja que Sayas va dir que mai acceptaria els vots de Bildu, ha recordat que el 1991 UPN va aconseguir la presidència navarresa gràcies "a un acord amb HB".