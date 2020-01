Errejón garanteix que els vots de Més País "no fallaran" a Sánchez

El líder de Més País, Íñigo Errejón, que es va perdre la primera jornada del debat d'investidura perquè estava malalt, ha assegurat que els dos diputats de la seva formació al Congrés "no fallaran" al futur Govern de coalició i votaran aquest diumenge a favor en la investidura de Pedro Sánchez perquè són "absolutament decisius" perquè surti un govern de coalició en la propera legislatura.





En arribar al Congrés, Errejón ha explicat que la votació està "molt ajustada" --167 vots a favor i 165 en contra--, per la qual cosa els suports de Més País són "decisius" per no deixar passar la "gran oportunitat de sortir del moment de defensiva que s'està vivint".





"Hem passat d'un moment de qüestionament a aconseguir un Govern per defensar-se de les dretes. Cal passar del moment defensiu i Més País contribuirà perquè té més a veure amb un moment de desesperació", ha assenyalat Errejón, que espera que la dreta canviï "el to i l'intent d'excomunicar" l'esquerra en la nova legislatura.





Errejón no va assistir a la primera jornada de la investidura per estar malalt, però aquest diumenge, quan se celebra la primera votació d'investidura, ha acudit a la Cambra baixa fent "un esforç" per exercir el seu vot ja que la votació "està molt ajustada".





Després de la votació, que està prevista que se celebri al migdia, el líder de Més País abandonarà el Congrés per continuar amb el seu repòs. "Vaig dir que faria un esforç i vindria. Vinc a votar i tornaré a casa", ha indicat.