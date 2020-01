La votació comença amb el 'sí' a Sánchez d'una diputada d'En comú, Mar García

La votació per a la investidura de l'candidat socialista a la Presidència de Govern, Pedro Sánchez, ha arrencat al Congrés passades un quart d'aquest diumenge amb el vot afirmatiu de la diputada d'En comú, Mar García Puig.



La votació és pública i per crida, és a dir, que els diputats es posen en peu a l'ésser nomenat i anuncien a l'hemicicle el seu vot, sigui sí, no o abstenció. García Puig ha estat la primera a votar després d'haver estat escollida per sorteig, com estableix el Reglament.



Tot i que ha inaugurat la votació nominal formalment la diputada de la confluència catalana de Podem no ha estat la primera a emetre el seu vot, ja que el diputat de el PNB Íñigo Barandiarán, que ha sol·licitat el vot telemàtic per malaltia, ja va comunicar el seu 'sí' aquest dissabte a la Taula de Congrés.