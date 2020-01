Ajustada votació fallida en el procés d'investidura de Pedro Sánchez

El socialista Pedro Sánchez no ha aconseguit ser investit aquest diumenge president de Govern, ja que tot i que ha obtingut més vots a favor que en contra en el Ple de Congrés, concretament un més, 165 a 164, no ha assolit la majoria absoluta que exigeix la Constitució per al primer intent. La seva elecció ha quedat pendent per a una segona votació, el proper dimarts, 7 de gener.





En concret, el líder d'el PSOE ha obtingut el suport de 166 diputats: 120 de l'PSOE, 34 d'Unides Podem (ha mancat una parlamentària d'En Comú per malaltia), sis de el PNB, tres d'Més País-Equo-Compromís i els altres tres que sumen els representants de Terol Existeix, Nova Canàries i Bloc Nacionalista Gallec (BNG).





Per contra, el bloc de el 'no' ha sumat 165 escons: els 88 de PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciutadans, els 8 de Junts per Catalunya, els dos de la CUP, els altres dos d'Unió de el Poble Navarrès (UPN), un Fòrum Astúries, un altre el partit Regionalista Càntabre (PRC) i un més de Coalició Canària, la diputada Ana Oramas va decidir aquest dissabte trencar la disciplina del seu partit, que s'havia decantat per l'abstenció.





En la votació, pública i per crida, hi ha hagut també 18 abstencions dels 13 diputats d'Esquerra Republicana (ERC) i els cinc d'EH Bildu.





Així les coses, la investidura de Sánchez no ha estat possible aquest diumenge, vigília del Dia de Reis, ja que en aquest primer intent necessitava arribar a la majoria absoluta de la Cambra (176 vots).





La Constitució preveu una segona volta, que haurà de tenir lloc a les 48 hores, quan ja només caldrà tenir més vots a favor que en contra. Serà dimarts que ve, dia 7, no abans de les 12.45 del migdia.





Perquè Pedro Sánchez aconsegueixi ser investit aquest dia, i donat l'ajustat de la votació, cal que no hi hagi més baixes en les files dels partidaris de la investidura.