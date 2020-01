Juan Guaidó entra per la força a l'Assemblea Nacional de Veneçuela

El líder de l'oposició veneçolana Joan Guaidó aconsegueix accedir a l'Assemblea Nacional -la presidència reclamacions aquest dimarts 7 de gener, tot i el fort aparell de policia militar que el va retenir a ell ia altres diputats de l'oposició durant gairebé una hora.

Un cop dins de Parlament, Joan Guaidó es va aixecar de la taula de l'Assemblea i va cantar l'himne nacional.

Guaidó i els diputats de l'oposició es van dirigir a parlament quan Luis Parra -triat irregularment diumenge per presidir l'Assemblea Nacional (AN), mentre que a Guaidó se li va impedir entrar a l'edifici i va ser agredit per les forces de seguretat- va presidir una sessió parlamentària.

Quan Joan Guaidó i el centenar de diputats que l'acompanyaven van aconseguir entrar a l'AN, Parra ja no era a la cambra.

L'electricitat va ser tallada a l'edifici després de l'entrada de Guaidó, fent impossible continuar la sessió, a mitja llum i amb els micròfons i amplificadors apagats.





Joan Guaidó és president de l'Assemblea Nacional des de fa un any i ha aprofitat la posició per demanar el suport de la comunitat internacional en la convocatòria d'eleccions presidencials, com a forma de destituir el president Nicolás Maduro, al poder des de 2013.





Diumenge, Guaidó hauria d'haver estat reelegit, però les forces de seguretat, lleials a el règim, li van impedir a ell i als seus partidaris entrar al parlament.





Luis Parra, ex aliat de Guaidó que va renunciar al seu càrrec després de ser acusat de corrupció, va ser triat president de l'AN amb el vot de 81 diputats lleials a Maduro. L'oposició no va reconèixer aquest acte i, amb la prohibició d'entrar a parlament, 100 diputats es van reunir a la sala de redacció d'un diari i van reelegir a Joan Guaidó. L'AN està composta per 167 diputats.