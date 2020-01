La Generalitat multa una filial de Cabify

La Generalitat ha sancionat amb 30.050 euros per diversos motius l'empresa Prestige & Limousine, filial d'Cabify, en aplicació del decret llei aprovat a principis de l'any passat pel Govern per regular l'activitat de vehicles de lloguer amb conductor (VTC).





Ho ha explicat aquest dimarts en declaracions als periodistes el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, després de reunir-se amb representants de sector de l'taxi.





L'administració catalana va obrir 50 expedients informatius a l'empresa de el grup Cabify, que han acabat en sancions de 601 euros cadascun, després de quatre expedients, que també van acabar en multes pel mateix valor.





Gavín ha indicat que ara ha finalitzat tot el procés administratiu dels expedients informatius i que ja són "sancions fermes", encara que la companyia les pot recórrer judicialment.





Durant aquesta setmana la Generalitat notificarà Prestige & Limousine que ha acabat l'expedient informatiu -convertit en expedient sancionador-.





Per la seva banda, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), Rosa Alarcón, ha exposat que la Guàrdia Urbana ha posat 259 multes durant l'any 2019 per motius diferents, des de no estar inscrits en el registre obligatori fins no haver respectat els 15 minuts mínims de precontractació.