El sector del taxi contraataca amb una aplicació per competir amb Uber i Cabify

El sector del taxi llançarà el proper mes d'octubre una plataforma digital per demanar i compartir taxi, i que oferirà el preu de les carreres tancat amb antelació.





Amb aquesta iniciativa, el gremi busca avançar en la utilització de noves tecnologies i afrontar la competència que plantegen firmes com Uber i Cabify en transport urbà, sobretot en capitals com Madrid i Barcelona.





El taxi estrenarà el seu App a Madrid, tot i que assegura que "ràpidament" s'estendrà a la resta de capitals del país, segons ha anunciat el president de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, en declaracions a la Cadena COPE.





"AMBICIOSA I DE FÀCIL MANEIG"





Es tracta d'un instrument tecnològic desenvolupat per una empresa alemanya en què el sector porta treballant dos anys i que ja ha estat provada i testada, tal com va explicar Leal, que va declinar revelar el nom comercial fins que es presenti formalment el mes que ve.





No obstant això, el president de Fedetaxi va avançar que la plataforma si bé és "molt ambiciosa" serà de "fàcil maneig i molt intuïtiva", amb la finalitat de "fer la vida més fàcil" als usuaris del taxi.





Així, ha subratllat que davant d'altres plataformes com les de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) de Uber i Cabify, i de determinats col·lectius taxis com FreeNow, l'App del sector presenta com a avantatges, "a més de la facilitat en el seu maneig, la disponibilitat de milers de vehicles que en uns minuts estaran a la porta de qui els demani amb un preu tancat per endavant ".

















També actuarà com a "xarxa social" per possibilitar, "tan aviat com les regulacions locals ho permetin", que un usuari pugui oferir en temps real compartir un taxi i el cost de la carrera amb altres viatgers que realitzarà un recorregut igual o similar .





A més, podrà així mateix utilitzar-se per demanar taxis a altres països d'Europa i Llatinoamèrica, segons va abundar el president de Fedetaxi.





AUGMENT DE FACTURACIÓ





El representant del gremi assegura que la facturació de cada taxi augmentarà entre un 8% i un 12% gràcies a la plataforma, segons el 'business plan' realitzat sobre la nova eina, amb la qual busca posicionar-se davant la tendències de la societat. Segons les seves dades, en uns cinc anys el 60% dels taxis es demanaran de forma telemàtica.





Així mateix, pretén atraure els usuaris més joves i contribuir a la reducció d'emissions i congestió a les ciutats, optimitzant l'ocupació del taxi i contribuint a reduir l'ús del vehicle privat, segons va detallar Fedetaxi en un comunicat.





Amb el nou instrument digital, el taxi també persegueix plantar cara a la competència que suposen les plataformes que ofereixen serveis VTC com Uber i Cabify, signatures amb les quals el gremi manté una 'guerra' des de fa anys que ha portat els dos sectors a secundar aturades i mobilitzacions en diverses ocasions.





El taxi llançarà la seva nova 'arma' tecnològica a Madrid, la ciutat que actualment compta amb més nombre de VTC. A tancament del passat mes d'agost, circulaven per la capital 8.108 vehicles d'aquest tipus, un per cada dos taxis, més de la meitat dels 15.600 que es comptabilitzen en tot el país.