Guerra del taxi, segona part: Uber i Cabify reben recolzament judicial per seguir operant

Uber i Cabify han aconseguit aval judicial per seguir operant davant de la petició que deixessin de donar servei sol·licitada com a mesura cautelar per la Plataforma Integral de l'Taxi a una de les demandes col·lectives presentades contra les plataformes de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per suposada competència deslleial.









El Jutjat del Mercantil número 3 de Madrid ha emès una interlocutòria, amb data del passat 15 d'abril, en el qual no aplicarà aquestes cautelars perquè considera que "no es compleixen els requisits exigits per demanar-les".





Amb aquesta providència, el jutge autoritza a Uber i Cabify, i a firmes de VTC a través de les que donen servei, com són Ares Capital i Cibeles Comfort, per seguir operant a les ciutats en què cadascuna d'aquestes firmes operen.





El conjunt de plataformes i empreses de VTC contra les que es dirigia la demanda donen servei a Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Bilbao, València, Getxo, Castelló, Barakaldo, Durango, Alacant, Santander, Eivissa, Palma de Mallorca, Biscaia, Bilbao, Guadalajara, la Corunya, Portugalete, Burgos i Toledo.





En la seva demanda col·lectiva, els taxistes de la Plataforma del Taxi, amb l'assessorament de Elpidio Silva, demanaven com a demanda cautelar "el cessament provisional" d'aquest servei de transport. El jutge les ha rebutjat però ara el procés judicial seguirà el seu curs per dirimir sobre el fons de la qüestió plantejada, la suposada competència deslleial de les VTCs.





EN PLENA 'GUERRA' TAXI-VTCs





Es tracta d'una demanda que aquesta plataforma va presentar a finals de l'any passat, després que al setembre, i després de les mobilitzacions de taxistes i VTcs de juliol i agost, el Govern aprovada el Reial Decret pel qual permetia als governs autonòmics entrar a regular el sector de les VTC en els seus territoris.





No obstant això, es va presentar en vigílies que el gener d'aquest any es produïssin nova mobilitzacions de taxistes i VTCs, fonamentalment a Barcelona i Madrid.





Fruit d'aquestes mobilitzacions el Govern de Catalunya va ser el primer en aprovar un decret en la matèria, el primer també que va fixar una antelació per contractar un servei de VTC, mentre que Madrid va rebutjar entrar a regular. Per contra, va aprovar un nou reglament del taxi per flexibilitzar seu servei.





En el cas de Barcelona, la ciutat s'ha reduït en 350 el nombre de VTC amb llicència a la ciutat des de començaments del passat mes de febrer, quan va entrar en vigor la normativa, i fins al Cirre d'abril, quan sumava 1.934 cotxes d'aquest tipus , segons les dades oficials del Ministeri de Foment.





El sector de les llicències de VTC podrà brandar aquesta providència en futures negociacions en altres municipis i, fins i tot, plantejar-se recórrer la precontractació imposada per Colau basant-se en els arguments del jutge.