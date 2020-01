Les agències de qualificació adverteixen el nou Govern central dels riscos de desfer reformes

Les agències de qualificació creditícia han anticipat pocs canvis en les polítiques econòmiques d'Espanya després de la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern, de manera que es mantenen a l'espera de veure els primers Pressupostos de l'Executiu de coalició per valorar quin serà el rumb de la política econòmica.









"Tot i que Espanya ha estat capaç finalment de formar govern, majoritàriament és feble i el país no té experiència amb governs de coalició", ha explicat l'analista del ràting sobirà d'Espanya i vicepresidenta de Moody's, Kathrin Muehlbronner.





La firma ha assenyalat que espera una major despesa per al present any, tot i que també "més i nous impostos per mantenir el dèficit pressupostari sota control". Pel que fa als impactes crediticis, Moody's ha indicat que esperarà a veure els pressupostos d'aquest any, que seran "el primer indicador clau de la direcció de la política econòmica de Govern".





"Un risc clau seria la derogació de les reformes del mercat laboral", ha alertat la signatura.

Pel que fa a Catalunya, Muehlbronner ha anticipat que hi ha "moltes més possibilitats que en el passat" per a una "reducció del conflicte", tot i que serà "difícil" trobar una solució "definitiva".





De la mateixa manera, l'analista principal de la valoració d'Espanya de S&P Global Ratings, Frank Gill, ha afegit que la formació del nou Executiu "no té efectes immediats" en la qualificació creditícia d'Espanya. "El nou Govern no ha aclarit les seves polítiques econòmiques i fiscals, però no esperem grans canvis", ha postil·lat Gill.





S&P ha alertat que la "fragilitat" de el Govern planteja dubtes sobre les futures reformes polítiques necessàries, com aquelles dirigides a "millorar el mercat de treball" o "reduir el dèficit pressupostari".





Així, l'analista ha assegurat que, atès que els "principals partits" donen suport a l'adherència a les regles pressupostàries i econòmiques de la UE, no es derogaran reformes ja aprovades.





No obstant això, S&P ha avisat que si es fa marxa enrere a les reformes empreses en els governs anteriors, "probablement afectarà les previsions econòmiques d'Espanya i la seva solvència".





De la mateixa manera, l'analista de ràting sobirà per a Espanya i vicepresident de DBRS Morningstar, Javier Rouillet, ha qualificat de "bona notícia" la fi del bloqueig polític. "No obstant això, la dependència de Govern de Pedro Sánchez del suport de diversos partits polítics amb interessos divergents, combinat amb una oposició no cooperativa, vol dir que el risc d'eleccions anticipades persisteix", ha postil·lat.





"El principal desafiament fiscal serà quadrar la major despesa pública proesa en el nou programa de govern amb el compromís d'estabilitat pressupostària i l'ajust requerit per la Comissió Europea", ha alertat Rouillet, subratllant que el "fràgil suport parlamentari" dificultarà la implementació de mesures de "gran calat".