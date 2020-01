Ada Colau es va gastar 42.350 euros de l'Ajuntament en un informe per intervenir Aigües de Barcelona

Les sentències del TSJC del 2016 que van ser revocades tenien el seu origen en les impugnacions dels acords de l'AMB de l'any 2012, quan es va acordar la creació de la SEM, promogudes per tres empreses competidores d'AGBAR: ACCIONA, AQUALIA (Foment de Construccions i Contractes - FCC) i el grup Aigües de València.









Quan es van produir les Sentències del TSJC al març de 2016, l'AMB, seguint instruccions d'Ada Colau, va decidir no comparèixer en el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem i, per tant, va renunciar a defensar la seva posició inicial.





Des de maig de 2015, i ja com a alcaldessa, Ada Colau en el seu nou càrrec de presidència de l'AMB va començar una campanya de criminalització de la iniciativa de l'AMB de crear la SEM, la finalitat era desenvolupar el cicle integral de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona .





Eloi Badia, autodenominat activista social, per la seva implicació tant en l'Associació "Enginyers sense Fronteres" com la Plataforma Aigua és Vida, va ser l'encarregat d'executar les ordres de la seva companya de partit i alcaldessa, Ada Colau.





I coincidències de la vida, les dues entitats han estat grans receptores de subvencions públiques, les quanties de les quals s'han incrementat des que els Comuns governen l'Ajuntament de Barcelona.





En plena campanya electoral de les municipals de l'any 2015, mentre associacions afins presentaven una querella criminal al jutjat contra funcionaris i polítics de l'AMB, entre ells Antonio Balmón, Eloi Badia es dedicava a victorejar l'acció de forma desenfrenada per Twiter vanagloriant-se de la iniciativa, de la qual ja en 2019 i ocupant càrrec de Vicepresident a l'AMB, s'ha deslligat públicament.





Badia ha enarborat la bandera de la gestió pública de l'aigua "selectivament", perquè si sobre AGBAR ha carregat les tintes, ha practicat una sorprenent passivitat davant de l'escàndol de la privatització d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat), on l'adjudicatari va resultar ser ACCIONA.





Una privatització, la de l'ATLL, que es va iniciar el 2012, i que va suposar un gran escàndol sense precedents, i que finalment va acabar amb l'expulsió d'ACCIONA de la concessió el passat 1 d'abril de 2019. En aquests gairebé set anys que ha durat aquesta "baralla jurídica" les crítiques d'Eloi Badia cap ACCIONA no s'han produït. Per què serà, serà? Tindrà alguna cosa a veure que a la presentació en societat d'"Aigua és Vida" assistissin uns senyors "de traje" molt tímids amb les càmeres de la premsa o que persones que treballen per a ACCIONA escriguin com activistes de la Plataforma ?.





I és que crida i molt l'atenció que el passat 24 d'octubre de 2019, quan una militant de la plataforma Aigua és Vida, Susanna Abella, publiqués un article d'opinió titulat "L'estafa d'Aigües de Barcelona" i es descobrís que la tal "articulista" no només era una altra autobatejada com a activista social, sinó que també es guanyava la vida com a empleada d'ACCIONA. A saber si la Sra. Abella, va voler congratular-se amb Eloi Badia, membre destacat d'Aigua és Vida, o amb José Manuel Entrecanales, president d'ACCIONA, encara que el més probable és que amb aquesta actuació, la d'escriure disfressada de "activista social" contra Aigües de Barcelona voldria congratular-se amb tots dos. Evidentment sobre l'escàndol de l'ATLL Susana Abella va guardar també un silenci sepulcral, com Eloi Badia.





BADIA TRIA A L'ADVOCAT QUE VA IMPUGNAR L'EMPRESA MIXTA PERQUÈ LI ASSESSORI





Però déu n'hi do, perquè el Vicepresident de l'Àrea de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, és una caixa de sorpreses, i sempre aconsegueix sorprendre amb les seves decisions algunes de les quals, reverteixen extrema gravetat i són si més no, indecents.





BCASA, societat municipal de l'Ajuntament de Barcelona, el president és Eloi Badia, àlies el "multi-càrrec, li va encarregar al Bufet Menéndez un informe jurídic que li servís de guia per a l'execució de la sentència de TSJC, cas de confirmar-se la mateixa pel Tribunal Suprem.





I l'elecció no va ser intranscendent, perquè Carlos Menéndez Martínez, membre del Bufet Menéndez, va ser l'advocat d'ACCIONA que va impugnar els acords metropolitans per a la constitució de l'empresa mixta d'Aigua (SEM) i que ha portat personalment els contenciosos contra l'AMB.









És a dir, que Badia va escollir precisament a aquest bufet per assessorar sobre els passos a seguir en el supòsit que el Tribunal Suprem confirmés la Sentència de TSJC. No és ningú Badia, quan pren decisions. Sent vicepresident de l'AMB contracta al bufet de la part contrària i ha de ser perquè segons ell, no hi ha conflicte d'interessos. Aquesta deslleialtat amb la institució pública que diu defensar, una mica, si ens sembla, a nosaltres que si hi ha i a més per la porta del darrere a través de l'instrumentalització d'una altra empresa pública BCASA i a compte de les arques públiques.





En aquest "caríssim" informe jurídic datat el 4 de juny de 2019 i mitjançant temèraries i insostenibles acrobàcies i piruetes jurídiques, s'acaba justificant una intervenció i confiscació de l'activitat de l'Aigües de Barcelona en base a un inventat incompliment de la missió que va donar inici a l'empresa mixta d'aigua.





És fàcilment comprensible que l'advocat que avana contra una entitat pública supramunicipal, en aquest cas l'AMB, no pot ser contractat, per aquesta entitat o altres relacionades, en el mateix assumpte i procediment perquè li indiqui com ha d'executar una sentència, ja que, sense cap dubte, i no cal tenir una carrera universitària per adonar-se que hi ha clars i evidents interessos contraposats i interpretacions diverses en la forma d'executar la sentència.





I és que a Eloi Badia li agraden els "atajos" i enarborant la seva "noble causa" va decidir burlar el ferri control que hi ha a l'AMB i amb diners públics de l'Ajuntament de Barcelona va contractar per obra i gràcia de la seva 'dedocracia' al Bufet Menéndez.





L'IMPORT D'AQUESTA CONTRACTACIÓ VA SER DE 42.350 €





Per part de l'advocat en qüestió hi ha una clara manca deontològica molt greu a l'actuar en ambdós costats del procediment. Primer arrossegant fins als jutjats a l'Administració pública (AMB) i després prestant-li els seus serveis d'assessorament jurídic i interpretant com ha d'executar l'Administració la sentència.





També sorprèn la proximitat de Leonard Carcolé amb Eloi Badia, ja que va ser director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i un dels artífexs de la redacció de les condicions que portarien a la privatització d'ATLL i del cúmul d'irregularitats va sortir més que escaldada ACCIONA de la concessió i els seus socis capitalistes amb ramificacions al Brasil.





Arribarem algun dia a saber què ha amagat de veritat aquesta "guerra de l'aigua", on espècies tan diferents han cohabitat amb no se sap quina finalitat real ?. Temps al temps estimats lectors. I recordin bé, que aquest duo còmic, Badia-Colau practica la Llei del Silenci quan es tracta de donar explicacions.





