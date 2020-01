Carlos Ghosn compara la conspiració contra ell amb l'atac a Pearl Harbor

La pregunta sobre com Carlos Ghosn, vigilat les 24 hores del dia, va aconseguir escapar de l'arrest domiciliari al Japó, segueix sense resoldre. "No revelaré el meu pla d'escapament", ha dit l'expresident de el grup Renault-Nissan, durant la seva primera conferència de premsa des que va sortir del Japó cap al Líban.





En lloc de la fugida, "la decisió més difícil" de la seva vida, l'empresari prefereix assenyalar a una suposada conspiració contra la seva persona i la va comparar amb l'atac japonès a la base de Pearl Harbor. Els nord-americans no es van adonar que l'atac anava a succeir i ell tampoc es va adonar que la conspiració estava creixent.





S'ha especulat molt sobre la fugida de Ghosn, acusat de frau, i la participació dels seus familiars en el disseny de l'estratègia. Però des de Beirut l'empresari prefereix parlar de les condicions en què va ser detingut: "Em van arrencar brutalment del meu món".





Els responsables de la investigació criminal, acusa, li van advertir que el millor era confessar, en cas contrari la seva situació empitjoraria, i les condicions del seu empresonament, va dir, violaven les normes de les Nacions Unides. Durant la seva detenció, no va tenir cap contacte amb els seus familiars, destaca.





Parlant de Greg Kelly, el seu antic assessor, que segueix detingut, Ghosn assegura que va ser perseguit per negar-se a signar un acord amb les autoritats japoneses. Kelly és una "víctima d'el sistema", diu.





Sobre si mateix i sobre les acusacions de frau que se li atribueixen, Ghosn manté el que ha estat dient des del primer minut: són falses. I assenyala a "individus sense escrupolosos i venjatius" de Nissan i la seva signatura d'advocats, Latham & Watkins, per tramar els càrrecs. La seva única opció era protegir-se a si mateix ia la seva família.





"No estic per sobre de la llei", assevera l'empresari, "però no vaig tenir més remei que fugir del Japó" on la taxa de condemnes és de l'99%. "Triar fugir va ser la decisió més difícil de la meva vida".









UNA LLARGA CONSPIRACIÓ QUE GHOSN COMPARA AMB PEARL HARBOR





Tot i que no revela els detalls de la seva fugida, a Ghosn no li importa entrar en els detalls del que considera que va ser una conspiració contra ell. Tot va començar, diu, amb el declivi de Nissan a 2017, i assenyala a Hiroto Saikawa, l'antic CEO.





La relació entre Nissan i Renault era inestable, hi havia certa enveja dels japonesos cap a la marca francesa, i dins de Nissan hauran arribat a la conclusió que la millor manera d'acabar amb la influència de la companyia francesa era desfer-se de Ghosn, segons el seu versió.





És aquí on l'expresident de Nissan fa una comparació entre aquest complot i l'atac japonès a la base nord-americana de Pearl Harbor: quan els seus amics li pregunten si no es va adonar que la conspiració s'estava formant, Ghosn els respon que els Estats Units tampoc es va adonar l'atac a Pearl Harbor. Així, en la seva opinió, els empresaris de Nissan, els fiscals i el Govern japonès es van unir a una "campanya sistemàtica, portada a terme per un grapat de protagonistes malèvols, per destruir" la seva reputació i atacar el seu caràcter.