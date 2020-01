Sánchez i Torra s'emplacen a una reunió després de la formació del Govern central

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han mantingut una conversa telefònica aquest dijous a les 9:30 i ha estat "cordial en tot moment". Tots dos s'han emplaçat a reunir-se en persona després de la formació del nou Govern espanyol.









BUDÓ PARLA DE CANVIS EN LA TAULA DE DIÀLEG





La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va atribuir els possibles canvis que Torra pugui introduir en l'acord entre socialistes i republicans sobre les condicions de la taula de diàleg al fet que la negociació per l'acord d'investidura "mai s'ha dut a terme entre el Govern i el PSOE, i sempre ha quedat en mans dels partits".





"Un dels partits que forma part de la Generalitat (ERC) ha negociat facilitar la investidura de Pere Sánchez. Per part de la Generalitat la voluntat és que tots els actors de l'independentisme puguin formar part d'aquest acord", ha avançat.





Abans que es tanqués l'acord, els republicans volien que la taula tingués unes garanties de compliment dels acords, encara que van deixar la concreció de les mateixes per a les primeres reunions.





Per la seva banda, des JxCat s'exigia que una eventual taula de negociació havia de comptar amb un mediador internacional i, preguntada per si el Govern sosté que aquestes garanties han de substanciar en la figura d'un relator, ha respost: "És una opció que no deixem de contemplar".