L'Atlètic juga la Supercopa contra el Madrid després d'eliminar el Barça

L'Atlètic de Madrid es mesurarà contra el Reial Madrid a la Supercopa d'Espanya després d'eliminar aquesta nit el FC Barcelona per 2 a 3 en una semifinal amb dues remuntades en el marcador i molta intervenció d'un VAR que va anul·lar dos gols a un Barça que va dominar i va jugar millor excepte a l'inici i al final del xoc, quan l'Atlètic va usar munició letal perquè hi hagi una final de derbi madrileny.





No hi haurà Clàssic a la final d'aquesta nova Supercopa d'Espanya que es juga en Yeda (Aràbia Saudita) i sí un derbi madrileny gràcies a l'empenta final d'un Atlètic de Madrid que va aprofitar les seves ocasions, que van ser menys que les que va tenir un Barça que va remuntar el gol inicial dels 'matalassers' però que es va sentenciar a si mateix en deu fatídics minuts finals.





Leo Messi, que va estar molt motivat a la recerca d'arribar a la final, es va quedar atònit quan va veure l'Atlètic empatar al minut 81, per via de Morata des del punt de penal, i de veure després Correa superar per alt a Neto en un mà a mà propiciat per una passada de Morata. Neto la va tocar però la pilota va entrar malgrat l'esforç de Sergi Roberto per intentar arribar a aclarir.





Va ser millor el Barça, que va fer una gran primera part llevant els primers cinc minuts. Va dominar la pilota, la van moure ràpid i usant les bandes, tancant enrere un Atlètic de Madrid que va sobreviure gràcies a un gran Jan Oblak. El porter eslovè va ser el millor dels del 'Cholo' Simeone, que va tenir sort d'arribar amb 0-0 a la mitja part.





La segona part va ser una autèntica bogeria en contraposició amb el vist en els primers 45 minuts. El Barça va seguir dominant però, amb 18 segons de joc després de la represa, el recent entrat Koke va avançar l'Atlètic de Madrid en una contra. Aquesta va ser la gran arma d'un Atlètic que va empatar de nou, després de veure remuntat, amb aquest penal clar comès per Net en un un contra un davant Vitolo i amb una altra contra letal culminada per Correa.





El Barça no va poder ja tornar a igualar. De fet, Neto va evitar el que hauria estat el 2-4 i, tot i l'entrada d'Ansu Fati al terreny de joc en l'últim sospir, el Barça ja no va tenir cames ni alè per tornar a igualar el marcador i forçar la pròrroga. Una final que s'escapa a la gespa i en el VAR, que va anul·lar dos gols, un a Messi i un altre a Gerard Piqué, per mà i fora de joc, respectivament.





Jan Oblak va ser un mur que va evitar diversos gols de Barça i va ajudar els seus a avançar a la final que jugaran diumenge contra el Reial Madrid en aquest estadi de Rei Abdullah. Oblak va evitar amb les seves cames i amb els seus braços trets de molt perill de Leo Messi, dues vaselines d'Antoine Griezmann i diversos intents de Luis Suárez. Va ser, sens dubte, el millor dels seus.





Poc o res va poder fer al gol de Messi que suposava l'1-1. Luis Suárez va intentar controlar un centre d'Arturo Vidal, la pilota va caure entre Messi, Savic i Koke i va ser l'argentí, el capità del Barça, que se'l va emportar per connectar un potent xut amb la seva cama dreta, la menys bona, a què no va arribar Oblak tot i volar.





Poc després va treure la seva mà a la llum i a volar en el segon intent de vaselina del seu excompany Griezmann, va respirar en veure que el VAR anul·lava un golàs de Messi per tocar la pilota amb el bíceps -tocant l'espatlla- i després va fer una gran parada en primera instància a cop de cap de Luis Suárez, assistit per un gran centre de Jordi Alba, tot i que el rebuig va acabar en el gol de Griezmann.





Aquest 2-1 semblava que sentenciava el xoc, però el Barça va veure com Oblak evitava el tercer, en ocasió de Suárez, i com el VAR anul·lava un gol a Piqué per un fora de joc mil·limètric previ d'Arturo Vidal, que donava el centre del tant. I aquí va canviar el partit perquè l'Atlètic va tenir fe i creure en les seves possibilitats. Va mirar cap amunt i no cap enrere i va trobar a Vitolo, fresc, per provocar el penal. Amb el gol de l'empat, una altra segona contra letal va permetre a Correa sentenciar.