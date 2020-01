Carlos Ghosn gasta 13,5 milions en escapar del Japó al Líban

La fugida de l'expresident de Nissan Carlos Ghosn del Japó al Líban li hauria costat a l'empresari fins a 15 milions de dòlars (gairebé 13,5 milions d'euros), incloent 350.000 dòlars (315.000 euros) per pagar l'avió privat que el va treure de país del sol naixent, així com els diners necessaris per a la seva fugida, que ha precisat per a la seva planificació d'un equip de fins a 25 persones durant mig any.













Tal com ha informat a Bloomberg un expert en seguretat privada, que va declarar no haver estat involucrat en l'operació, a aquests 13,5 milions d'euros caldria sumar els 14 milions de dòlars (12,5 milions d'euros) de la fiança dipositada al Japó i que Ghosn hauria perdut per la seva fugida.





Per això, la fortuna de l'empresari brasiler s'hauria reduït en un 40% des que va ser arrestat fa més d'un any al Japó, on està acusat de diversos delictes financers, en fer que presumptament una filial de Nissan transferís una gran quantitat de diners a un compte d'una companyia que li pertanyia i declarar remuneracions inferiors a les reals.





Es calcula que en l'actualitat en els seus comptes disposa de 70 milions de dòlars (62,9 milions d'euros), per sota dels 120 milions de dòlars (107.900.000 d'euros) que tenia en el moment de la seva primera aparició davant la justícia japonesa fa un any.





Dimecres passat, Ghosn va donar la seva primera roda de premsa a Beirut des que va fugir de la justícia nipona. En ella, va insistir en la seva innocència contra els delictes que se li imputen.





"Estic acostumat al que tu dius missió impossible", va dir Carlos Ghosn davant les preguntes dels periodistes. "Pots esperar que en les properes setmanes prengui algunes mesures per dir-li com vaig a netejar el meu nom", va sentenciar.