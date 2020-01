Cs avisa els eurodiputats que rebran "informació fal·laç" sobre Puigdemont i Comín

Els eurodiputats de Ciutadans al Parlament Europeu, encapçalats per Luis Garicano, han escrit una carta a tots els membres de la Cambra davant l'entrada de Carles Puigdemont i Toni Comín, per advertir-los que és molt possible que rebin "múltiples missatges amb informació manipulada i fal·laç" en què se'ls demani el seu suport a tots dos.









En la mateixa carta els demana que donin suport a Espanya, perquè és la forma de defensar la democràcia i els valors comuns europeus. "Els espanyols i les seves institucions sempre seran ferms en la seva defensa de la democràcia i la llei davant aquells que van tractar de posar en risc aquests principis", diu el text.





L'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, fugits a Bèlgica, han estat reconeguts provisionalment com eurodiputats per l'Eurocambra, "a l'almenys fins que la seva situació legal s'aclareixi", i s'espera que assisteixin a la sessió plenària de la setmana que ve a Estrasburg.





Convençut que tots dos faran campanya per la seva causa en la institució europea, Garicano dedica part de la carta a posar en valor la democràcia espanyola i la seva "transició exemplar" i explica que el que va succeir a Catalunya el 2017 va ser que "un grup de polítics que ostentaven el poder dissenyar i executar un pla per soscavar l'ordre democràtic i constitucional".





Malgrat les advertències dels tribunals, incloent el Constitucional -detalla la carta- i del propi servei jurídic de Parlament, "es van aprovar lleis inconstitucionals per crear estructures d'Estat separades i desconnectar Catalunya de la resta d'Espanya". A més, recorda que "van violar els drets de l'oposició" en aquest procés i es "van ignorar totes les garanties parlamentàries".





"Mobilitzar i van exaltar els seus seguidors per bloquejar el treball dels jutges i la policia, a escala massiva i usant la força si fos necessari", prossegueix el relat, es "va organitzar un referèndum il·legal" i es va declarar una independència "amb l'objectiu de convertir milions de catalans a estrangers al seu poble".