El Govern central començarà a posar límits a les pujades de lloguers al març

El nou Govern de Pedro Sánchez-Pablo Iglesias començarà a ficar mà als lloguers al mes de març, ja que aquests no podran pujar per sobre de l'IPC. Començarà a aplicar-se el decret que prohibeix un increment major a l'alça dels preus en els contractes signats un any abans.





En el document que han signat PSOE i Unides Podem -l'acord per a un Govern de coalició progressista- es compromet a la regulació del preu dels lloguers, el foment dels habitatges socials, així com un pla estatal per a la rehabilitació de l'habitatge.





"S'impulsaran les mesures normatives necessàries per posar sostre a les pujades abusives de preus", diu el document, sense aclarir com es durà a terme, especificant només que els ajuntaments o comunitats autònomes podran "regular" les pujades en zones "prèviament declarades tensionades".





Ja es parlava de l'elaboració d'una estadística oficial per posar límit als lloguers de certes zones en el pacte pressupostari aconseguit pel Govern i Podem fa ara una mica més d'un any.





El decret aprovat pel Govern el 2019 va implementar l'elaboració de l'estadística, però sense modificar l'article 17 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), en el qual s'estableix que les rendes dels lloguers són pactades entre les parts.





El reial decret amb mesures urgents en matèria d'habitatge incloïa entre els seus principals novetats el límit de la pujada del preu del lloguer, sent l'increment màxim l'IPC.





També va afegir l'ampliació de tres a cinc anys de la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer, i de fins a set en el cas que l'arrendador fos una persona, així com allargar d'un a tres anys la pròrroga tàcita d'el contracte en el cas que cap de les parts el denuncia arribat el venciment, i limitar a dues mensualitats en les garanties exigibles el marge de la fiança.





Aquest nou text no tenia efecte en els contractes signats amb anterioritat, que per ara segueixen sota la normativa anterior excepte que les parts decideixin el contrari de comú acord.





L'IPC COM LÍMIT





La mensualitat s'actualitza cada exercici segons a l'IPC o qualsevol altre indicador pactat per les parts en aquests cinc anys, però en acabar el contracte el propietari té llibertat per incrementar el lloguer.





Els contractes de lloguer que es renovin a partir de març de 2020 -que compliran un any- no podran incloure pujades per sobre de l'IPC mentre durin.