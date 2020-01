Ábalos diu que el diàleg amb Catalunya "es fonamenta en el reconeixement de la legitimitat de l'altre"

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha manifestat aquest dissabte 11 de gener que respecta les decisions judicials que mantenen la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat , al temps que ha defensat l'"aposta clara pel diàleg polític, que es fonamenta en el reconeixement de l'altre i, sobretot, en la legitimitat de l'altre".



"Si nosaltres reconeixem al president de la Generalitat, que és el que han decidit a Catalunya i les seves institucions, a nosaltres ens toca reconèixer-ho, i de la mateixa manera exigim el contrari, que al president d'Espanya ningú li qüestioni la seva legitimitat, perquè en aquest cas la legitimitat va vinculada exclusivament amb la legalitat. Una altra cosa és ja els gustos, en el que un ja no es fica", ha expressat.





Ábalos s'ha pronunciat d'aquesta manera a l'ésser preguntat per si Torra ha de deixar de ser president de la Generalitat si ja no és diputat i sobre si el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha de seguir reunint-se amb ell.





Ábalos ha demanat "no confondre" el pla judicial i el polític. En el primer, ha assenyalat que li "podrà agradar o no" la decisió judicial sobre Torra, però "l'acatament és el que presideix tot" el seu punt de vista. "No em queda més que respectar les decisions judicials", ha insistit.





Segons la seva opinió, s'han de "plantejar aquestes qüestions des d'una actitud que es refereix més a la naturalesa del mateix conflicte, que és polític" i, per tant, requereix "respostes polítiques".





"Hi ha qui insisteix més a abundar en el judicial i arriba un moment en què tots ens perdem" perquè "cal més ser un expert en dret per entendre tots aquests laberints judicials en els quals ens anem ficant", ha afegit.





En aquest sentit, ha manifestat la seva "confiança en la Justícia" i en la separació de poders, així com la seva voluntat de no "intentar influir en cap decisió judicial".