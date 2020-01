Lesmes formalitza la sol·licitud al Parlament Europeu de suspensió d'immunitat de Puigdemont i Comín

El president de Tribunal Suprem i del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha remès aquest dilluns al president de Parlament Europeu, David Maria Sassoli, la sol·licitud de suplicatori de suspensió d'immunitat relativa a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín instada pel magistrat instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.













Divendres passat, el jutge del Suprem que instrueix al Tribunal Suprem dels fets relatius a la causa independentista va acordar mantenir la vigència de les euroordres de detenció i lliurament dictades contra Puigdemont i Comín, al mateix temps que va decidir tramitar el suplicatori a el Parlament Europeu per a que suspengui les seves immunitats i poder seguir procedint penalment contra tots dos.





Així ho explica el president de l'alt tribunal en la missiva enviada a Sassoli, en què apunta que tant Puigdemont i Comín, que van ser elegits eurodiputats en les passades eleccions del 26 de maig, estan processats en rebel·lia pel procés independentista, en la qual existeix sentència ferma.





Per formalitzar la sol·licitud del suplicatori, acompanya l'escrit l'acte del jutge Llarena en què reconeix que els dos líders independentistes tenen immunitat com eurodiputats, però justifica que s'alci aquesta prerrogativa perquè els fets imputats són molt anteriors a la seva elecció i no tenen cap relació amb la seva activitat a l'Eurocambra.





També, s'inclou l'ordre de processament dictada el 21 de març de 2018, així com les següents resolucions confirmant la situació processal de Puigdemont i Comín; la sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem sobre el procés independentista; i les actuacions que ordenaven la recerca, detenció i ingrés a la presó de tots dos tant en territori internacional com nacional.





Llarena adoptar la decisió de mantenir vigent les euroordres i demanar la suspensió de les seves immunitats després d'estudiar els informes de les diferents parts sobre la incidència que pot tenir la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, des que va ser proclamat eurodiputat el 13 de juny, en la situació de l'expresident català i el que va ser el seu exconseller.





Aquesta és la segona vegada que Lesmes es dirigeix a Sassoli, ja que la setmana passada va realitzar el mateix tràmit per comunicar que l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, està inhabilitat en compliment de la seva condemna a 13 anys de presó i inhabilitació pels delictes de sedició i malversació.





Per a això, també va enviar els dos actes que el tribunal del procés en què, d'una banda, va rebutjar autoritzar el desplaçament de Junqueras a Estrasburg perquè pugui fer efectiva la seva condició d'eurodiputat i va negar sol·licitar el suplicatori a el Parlament Europeu; i d'altra banda, va negar declarar la nul·litat de la seva sentència.