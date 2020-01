Quique Setién, nou entrenador del Barça

El FC Barcelona ha comunicat Ernesto Valverde la seva destitució com a entrenador, en el marc d'una Junta Directiva que ha durat prop de cinc hores, i serà substituït per Quique Setién.









El futur de Valverde penjava d'un fil en can Barça des de la derrota enfront de l'Atlètic de Madrid en la Supercopa d'Espanya el dissabte 4 de gener.





No va ser aquest l'única ensopegada del Barça amb Valverde, ja que anteriorment va ser eliminat de la Champions en les eliminatòries davant la Roma i el Liverpool.





Valverde, que va arribar a la banqueta del Barça el 2017, sí que es va fer amb les lligues de les temporades 2017/2018 i 2018/2019, amb una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya.





Des que va començar a trontollar Valverde com a entrenador, van ser diversos els noms que van sonar per a substituir-ho, entre ells els exjugadors Xavi Hernández i Ronald Koeman, però els dos van optar per no fer-se amb el càrrec en aquests moments.





Altres noms que van sonar com a entrenador del FC Barcelona han estat Pochettino, Robert Martínez, Gaby Milito, el 'Niño' Gallardo, Thierry Henry, García Pimienta i Quique Setién.





Enrique Setién Solar va néixer a Santander el 27 de setembre de 1958. Va ser jugador del Racing, l'Atlètic de Madrid i el Logroñés, i va jugar tres partits amb la selecció espanyola, però es va donar a conèixer més com a entrenador de la UD Las Palmas i del Betis.





L'expreparador del Betis s'estrenarà aquest diumenge al Camp Nou davant el Granada.