El Museu de les Aigües promou la importància del canvi climàtic a través d'un concurs de la UNESCO

El Museu de les Aigües promourà la importància de l'aigua i el canvi climàtic a través d'un concurs de la UNESCO organitzat per la Xarxa Global de Museus de l'Aigua, que està obert als alumnes de primària i secundària de tot el món, segons ha informat Agbar.













The Water We Want (L’aigua que volem) és el nom del Concurs de Premis Juvenils que per primera vegada convoca la Xarxa Global de Museus de l’Aigua (Global Network of Water Museums, WAMU-NET), organització sense ànim de lucre avalada per la UNESCO-IHP i compromesa amb la divulgació de la feina que duen a terme els diferents museus de l'aigua a nivell internacional i la difusió del valor fonamental que és l'aigua.





El Museu de les Aigües, ubicat a l'antiga Central Cornellà, és l'únic espai museístic de tot l'Estat que forma part d'aquesta xarxa i serà l'encarregat de promoure la participació dels estudiants.





La primera edició del certamen, oberta fins al 15 de març del 2020, té per títol 'Aigua i canvi climàtic', i té com a objectiu recollir treballs que reflecteixin la importància del nostre patrimoni líquid i la seva relació amb el canvi climàtic, temàtica del Dia Mundial de l'Aigua de 2020.





Els participants han de mostrar amb una fotografia, vídeo o dibuix les seves inquietuds entorn del canvi climàtic i la seva relació amb l'aigua. A l'hora de pensar el projecte amb el qual concursaran, es poden fer preguntes com ara: quina història vull transmetre al món sobre el canvi climàtic? Quin patrimoni de l'aigua vull donar a conèixer? Quin petit gest, diari i al mateix temps revolucionari, pot contribuir a la protecció de l'aigua i a la millora de la seva gestió?





Hi ha dues categories: educació primària i educació secundària. I tenen tres possibles suports a presentar: una fotografia, un dibuix o un vídeo (no superior a 1 minut de durada).





Cal triar un títol per a l'obra presentada i escriure una breu descripció (màxim 200 paraules). Els textos s'han d'enviar en anglès (o amb traducció a aquest idioma), i pel que fa al vídeo, cal incloure subtítols en anglès si inclou diàlegs.





S'hi pot participar de manera individual, però només els participants en grup podran optar als premis en metàl·lic.





A més a més d’enviar les obres, cal omplir i enviar els formularis d’inscripció i consentiment que es troben en aquest enllaç: http://www.watermuseums.net/toolkit/ i a la pàgina web del Museu de les Aigües.





L’adreça de correu electrònic on fer arribar les propostes és museudelesaigues@agbar.es. També es poden enviar per correu postal al Museu de les Aigües.





PREMIS





Un jurat designat per WAMU-NET seleccionarà els guanyadors per a cada grup d'edat i per a cada tipus de treballs (dibuixos, fotos, vídeos). Els sis guanyadors finals rebran premis simbòlics en metàl·lic per un fons total de 2.000 euros.





D'altra banda, cada museu participant seleccionarà un màxim de sis finalistes tenint en compte els dos grups a concurs —primària i secundària — i els tres formats —dibuix, fotografia i vídeo—, i les obres finalistes de tot el món es mostraran a l'abril del 2020 en l'exposició en línia The Water We Want.