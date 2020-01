Sánchez, sobre la seva reunió amb Torra: "No tinc cap problema en reunir-me com més aviat millor"

En la seva primera roda de premsa després de la constitució del nou Govern espanyol, Pedro Sánchez ha hagut d'enfrontar amb les preguntes de la premsa després d'una llarga temporada d'interinitat. Una de les primeres qüestions ha estat quan es realitzarà la reunió acordada amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





"Volem resituar la crisi catalana on mai va haver de sortir, en la política. Aquest és l'ànim i l'objectiu de Govern", ha reflexionat Sánchez, abans de concloure: "Jo no tinc cap problema en reunir-me [amb Torra] perquè segueix sent el president de Catalunya. (...) Farem aquesta reunió com més aviat. el lloc i la data l'han de determinar els gabinets ", ha afirmat el president.









Un altre dels fronts oberts pel flamant president de Govern ha estat la seva elecció de Dolores Delgado, exdiputada del PSOE i extitular de Justícia, com a nova fiscal general de l'Estat. Davant els dubtes sobre la neutralitat de la futura fiscal, Sánchez ha defensat el seu exministra: "El currículum de Dolores Delgado és impecable. (...) M'agradaria que l'oposició critiqués pels fets, no pels suposats", ha tancat Sánchez.





