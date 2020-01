Comença l'espectacle: El Govern ocupa els ministeris

Avui era el dia de la jura davant el Rei de tot el Govern espanyol. Ho van fer un a un i una a una. Sense dubtes. Promesa de lleialtat al Rei, i a la Constitució, a més del deure de guardar el secret de les deliberacions del Consell de Ministres. Com sempre primera sorpresa per als malastrucs.









Després van prendre possessió dels seus càrrecs aclamats pels seus i la curiositat eterna d'uns funcionaris que sempre que els veuen arribar pensen allò de 'aquí hi ha els interins! Una veritat indiscutible, mentre en aquest país no es modifiqui la llei de la funció pública, els salaris dels ministres siguin més baixos que alguns alcaldes i presidents de comunitats autònomes, i a més per ser Secretari d'Estat calgui mostrar legalment determinat nivell funcionarial.





Semblen temes menors, però si s'ho pensen i es colen en un Ministeri la setmana anterior i posterior de l'arribada dels nous ministres i ministres comprovessin, que la moguda d'aspirants als càrrecs més sucosos és un veritable anar i venir dels qui col·loquen a la banda del seu escalafó les paraules escrites amb lletra invisible de "socialista", del "pepé" o com a esquer universal el d'"independent". Són llistes que els secretaris d'organització dels partits tenen per endavant en el seu poder, en la qual després inclouen a "els recomanats" o als professionals de partit que es van quedar sense càrrec en la legislatura anterior en què governaven els que ara se'n van a l'oposició.





És una veritable plaer per a un periodista estar en el moment just en què es lluita tenaçment per la supervivència personal, i poder comprovar, una vegada més, que en aquesta baralla, dretes i esquerres fan exactament el mateix, com a éssers humans que són amb despeses familiars, hipoteques i fills que escolaritzar i fer feliços.





És la vida en estat pur. Després hi ha la política que s'espera dels que accedeixen al poder, que, en els temps que corren, ens assegura dies difícils i debats apassionants. Però això vindrà, més aviat que tard, ja que govern de coalició i oposició tripartida, s'han esmentat les seves debilitats i defectes i ens han anunciat de "molt males maneres" un veritable Apocalipsi, Déu no ho vulgui...





Per fi ja tenim Govern executiu i legítim. Comença l'espectacle.