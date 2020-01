El Parlament apuja un 1,75% el sou als diputats

La Mesa ampliada de Parlament ha aprovat aquest dimarts el pressupost de la Cambra amb els vots a favor de JxCat, Cs i PP, han explicat fonts parlamentàries.









Les mateixes fonts han concretat que ERC, PSC i CUP s'han abstingut, mentre que els comuns han votat en contra dels comptes de la Cambra.





Els socis de Govern independentistes han votat en sentit diferent a una proposta realitzada pel vicepresident primer de Parlament, Josep Costa (JxCat), que és qui té encomanada la tasca de redactar-los.





Fonts de Presidència de Parlament, han concretat que el sentit del vot de Roger Torrent se sustenta que el projecte de finances de la Cambra no inclou una partida per acollir una cimera de Parlaments Europeus prevista per a la tardor.





"Tampoc inclou una altra partida per fer difusió del 40 aniversari de Parlament", relaten les mateixes fonts de Presidència.





A més, el projecte presentat per Costa inclou un increment retributiu per als diputats de la Cambra catalana del 1,75%.





Les mateixes fonts de la Presidència de Parlament asseguren que Torrent "no comparteix" aquest increment perquè ho considera massa alt.





EL 'NO' DELS COMUNS





Pel mateix motiu, per l'increment de salaris als diputats, els comuns han rebutjat el projecte, expliquen fonts del grup, que destaquen que coneixen les necessitats de Catalunya en base a què estan negociant els pressupostos.





"Inclou una pujada salarial a diputats i precisament ara que estem negociant els pressupostos i veiem les dificultats que hi ha per aconseguir diners per revertir les retallades, apujar el sou als diputats no ens sembla una prioritat", han expressat, i han afegit que hi ha de tenir en compte que aquests salaris ja són prou alts.