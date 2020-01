Puigdemont i Comín s'estrenen al Parlament Europeu entre la indiferència i la solitud

Carles Puigdemont i Toni Comín van tenir el passat dimarts la seva primera participació en un ple del Parlament Europeu, concretament en un debat sobre els drets humans a la Unió Europea i davant la presència de l’Alt Comissionat per a la política exterior de la UE, Josep Borrell.





Tanmateix, no sembla que la presència de l'expresident i l'exconseller motivés gaire a la Cambra. Els parlaments dels dos eurodiputats van ser rebuts amb una gran indiferència per la resta de membres, la majoria dels quals no es trobaven als seus escons. Tan sols es van quedar a escoltar-los els diputats de PSOE, PP i Ciutadans, que precisament els van donar la rèplica.









EL 'BREXITER' FARAGE SALUDA A PUIGDEMONT





L'expresident de la Generalitat va rebre un càlid suport del líder del Brexit Party, l'euròfob Nigel Farage, que fins i tot es va fotografiar amb Puigdemont.





"Encantat de conèixer a Carles Puigdemont ahir. Els separatistes catalans han estat tractats terriblement. Es deu al fet que són euroescèptics?", es va preguntar Farage, un dels partidaris més acèrrims del Brexit, al seu compte de Twitter.