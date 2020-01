El Govern proposarà a Sánchez exercir l'autodeterminació

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha celebrat aquest dimecres el "consens" sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió expressat en la taula de partits i entitats independentistes, per la qual cosa ha assegurat que aquests seran els punts de partida que defensarà el Govern en la taula de negociació entre governs.













Així ho ha expressat Budó en una roda de premsa després de la reunió que el Govern ha mantingut amb partits i entitats independentistes en la Generalitat per a definir el posicionament que el president de la Generalitat, Quim Torra, defensarà en aquesta taula de negociació.





"Torra ha rebut tot el suport per a traslladar aquestes propostes -el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió- en la seva pròxima trobada amb el president Sánchez, on també s'hauran d'abordar les condicions i garanties perquè la taula de negociació es pugui dur a terme", ha expressat.





Budó ha dit que el Govern ha agraït la resta de propostes que han aportat la resta d'actors i que les "analitzaran", i, en resposta als periodistes, ha avançat que és possible que es vagin incorporant a la negociació amb l'Executiu central, ja que volen donar continuïtat a les trobades dels actors independentistes.





Preguntada per si estan disposats a aixecar-se de la taula de negociació amb l'Executiu central, si no s'accepten les seves premisses sobre l'autodeterminació i l'amnistia, ha acusat Sánchez de ser el que es va aixecar de la taula amb Torra en la negociació de 2018 i ha subratllat que ells entenen que en la taula de diàleg aquests dos conceptes tenen cabuda.





"En una taula de negociació on es vol abordar la resolució al conflicte, s'ha de poder parlar de tot allò que forma part d'aquest conflicte polític. No entendríem que per part del Govern de l'Estat no s'acceptés poder abordar tots els factors que formen part d'aquest conflicte polític", ha raonat.





Budó ha posat com a objectius de la pròxima reunió entre Sánchez i Torra tancar el contingut de la negociació però també les "garanties" que insisteix que aniran consensuant en les pròximes trobades amb els actors independentistes perquè Torra ha volgut obrir aquest diàleg a forces que estan més enllà del Govern.





La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dimecres que hi ha consens entre els partits i les entitats independentistes sobre que la posició de la Generalitat a la taula de negociació amb el Govern central ha de pivotar sobre "l'autodeterminació i la fi de la repressió" que els republicans situen sota el concepte d'amnistia.













"No hi ha hagut formalment un acord, però si que fem una valoració positiva", ha reconegut Vilalta en una roda de premsa després de la reunió que el Govern ha mantingut amb partits i entitats independentistes a la Generalitat per definir el posicionament que Torra portarà a la taula de negociació amb el Govern central per desencallar el conflicte català.





Malgrat que no s'ha concretat cap acord en aquesta trobada, Vilalta ha subratllat que aquests dos pilars són "la manera de solucionar democràticament i políticament el conflicte" i ha assegurat que és una visió compartida no només dins de l'independentisme.





"Hem constatat que el procés de negociació que puguem obrir amb l'Estat ha d'anar en paral·lel amb la mobilització ciutadana, amb la tasca en les institucions i a nivell internacional", ha dit Vilalta, que ha advertit que enfortir qualsevol d'aquests tres àmbits suposa enfortir el projecte.





El que sí que ha assegurat és que tots els membres que Torra ha assegut a la taula de la Generalitat aquest dimarts comparteixen aquest objectiu, que és la independència de Catalunya i la república catalana: "És cert que no ens posem d'acord en la forma. Per això és tan important poder parlar de tot, per reconstruir la unitat estratègica, per poder consensuar" els passos a seguir, ha dit, tot i que ha reconegut que tampoc s'ha concretat data per a una nova reunió.