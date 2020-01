Així és la renda mínima dissenyada pel nou ministre de Seguretat Social

El flamant ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, té una prioritat: aprovar durant aquest mandat un ingrés mínim vital o, com sol presentar aquesta iniciativa, una "renda mínima" per combatre l'exclusió i la pobresa.









Escrivà va realitzar un esborrany de com podria articular-aquest ingrés mínim vital durant el seu pas per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). L'ingrés partiria de 430 euros mensuals i suposaria un desemborsament per a l'erari públic de 3.500 milions d'euros.





Mentre que els càlculs del ministre apunten que la mesura alleujaria la pobresa d'1,8 milions de llars, també es reconeix que incrementaria el dèficit públic a raó de 0,1% punts del PIB cada any.





Els casos en què es podria percebre aquest ingrés mínim vital serien dos. D'una banda, per als peticionaris més pobres, s'habilitaria l'ajuda si la seua renda suposara un 20% de la mitjana de renda, és a dir, que tingueren una renda de 236 euros si la llar anara d'un sol membre o 497 euros si tinguera dos membres. Rebran a més un complement de 1.200 euros a l'any per fill a càrrec fins a un màxim de tres fills.





En el segon supòsit, es trobarien aquelles llars amb un 60% de la mitjana de renda (710 euros per a llars d'un membre i 1.492 per als de dos), que rebran únicament els complements per fill a càrrec.





Escrivá té planificada una implantació gradual d'aquesta ajuda. Segons els càlculs de la seua etapa en la Airef, el cost de tots dos models seria de 5.500 milions que s'anirien introduint de manera gradual al llarg de 3 anys.