Segueix el col·lapse per obtenir cita prèvia en els tràmits policials d'estrangeria

El col·lapse per obtenir cita prèvia en els tràmits policials d'estrangeria, lluny de remetre, continua. Mentre que fer un DNI o un passaport per a nacionals pot trigar una setmana a obtenir la cita, en el cas de la targeta d'identitat d'estranger passa tot el contrari i s'eternitza.









Tal com va denunciar Catalunyapress, aconseguir el Número d'Identitat Estranger (NIE) és tota una odissea que ha portat fins i tot a la picaresca i són diversos els comunitaris i extracomunitaris que paguen per tràmits que són gratuïts.





Any rere any, aconseguir el NIE i altres documents oficials es converteix en una malson per als estrangers, tal com han explicat els afectats.





El sindicat Comissions Obreres de Catalunya ha denunciat de nou les grans dificultats que hi ha per obtenir cites prèvies per als tràmits policials d'estrangeria a la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques.





DRETS CIUTADANS





CCOO ha criticat les dificultats per obtenir cita prèvia a la Policia Nacional i aconseguir la targeta d'identitat d'estranger i ha reclamat una solució urgent per garantir els drets de la ciutadania a sol·licitar i obtenir una cita de forma simple, àgil i segura.





El sindicat ha informat aquest dijous en un comunicat que han detectat una "situació de col·lapse" que afecta les quatre províncies catalanes.





Aquesta dificultat complica l'exercici de drets i el compliment de les obligacions legals perquè sense la targeta no es pot accedir a treball, entitats bancàries, formalitzar contractes de lloguer i viatjar a l'estranger entre d'altres.





FALTEN EFECTIUS





CCOO també ha apuntat que la cita prèvia de les sol·licituds d'asil a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ha passat a ser telemàtica i a tramitar-se a través d'Internet, fet que segons el sindicat ha millorat el procés d'obtenció.





El sindicat apunta, entre les solucions, que hi hagi més agents dedicats a aquestes tasques i que augmentin els mitjans tècnics per adequar l'aplicació informàtica d'obtenció de cites prèvies.