Polònia multa Volkswagen amb 28 milions pel cas Dieselgate

L'Oficina polonesa de Competència i Protecció al Consumidor ha sancionat el grup Volkswagen amb una multa de 28,4 milions d'euros per enganyar els consumidors sobre els índexs de pol·lució emesos pels vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda comercialitzats entre 2008 i 2016.









Es tracta de la sanció més alta imposada per aquesta oficina, que a més denuncia la manca d'ètica de el Grup Volkswagen a l'hora de recomanar als seus concessionaris no acceptar cap tipus de reclamació per part dels seus clients





Anys després que esclatés l'escàndol de les emissions del Dieselgate, a Espanya, després d'un intent fallit de conciliació, el jutge va establir la data per a la celebració del judici el pròxim 17 de febrer de 2020.





L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) representa als tribunals més de 7.500 usuaris de vehicles del Grup Volkswagen afectats per l'escàndol de les emissions dels seus vehicles dièsel.





Per a ells l'organització exigeix indemnitzacions pels danys i perjudicis causats: les compensacions que demana ronden els 3.000 euros per afectat, més de 22 milions d'euros en total.