Els vocals del Poder Judicial contraris a Delgado qüestionen la imparcialitat de l'exministra

Els set vocals del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) que discrepen de l'aval donat per aquest òrgan a l'exministra de Justícia i exdiputada del PSOE Dolores Delgado perquè sigui designada fiscal general de l'Estat qüestionen la seva imatge d'autonomia i imparcialitat davant la ciutadania, per ser proposada per al càrrec immediatament després de cessar de tots dos càrrecs.









Així ho assenyalen en el vot particular en el qual argumenten que la candidata de l'Executiu de Sánchez "no és idònia per a exercir" la direcció del Ministeri Públic. Segons aquest document, l'autonomia i imparcialitat del ministeri fiscal pot resumir-se en l'antic proverbi anglès "no n'hi ha prou que es faci justícia, sinó que cal que es vegi que es fa justícia".





Els vocals designats a proposta de PP que han votat en contra de la proposta del seu president, Carlos Lesmes, són Núria Díaz -que és la que ha anunciat el vot particular a la qual s'adhereixen els altres- José María Macías, Juan Martínez Moya , Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Antonio Ballestero i Carmen Llombart.





A favor van votar els vocals de el sector progressista, que inclou els designats pel PSOE i el del PNB, als quals s'han sumat els conservadors Maru Carmona, i Rafael Fernández Valverde.





Per als discrepants, l'aparença d'imparcialitat i la percepció que d'ella ha de projectar-se a la societat "queda compromesa per les circumstàncies que concorren en la candidata proposada, que creen una aparença de vinculació amb el Poder Executiu que no contribueix a la percepció de la independència de la institució, el que comporta, al seu torn, que les funcions constitucionals que ha de complir com a fiscal general de l'Estat estiguin exposades a el risc que el Poder Executiu influeixi en les seves decisions".





Els vocals signants no qüestionen el compliment per Delgado dels requisits formals per a optar a la parada, és a dir, ser "ciutadana espanyola, jurista que ha exercit les seves funcions durant més de quinze anys", ometent en aquest punt de l'escrit el qualificatiu "de reconegut prestigi" que assenyala la Llei.





Això no obstant, insisteixen que la seva proposta de nomenament, immediatament de ser cessada com a ministra, suposa un "seriós impediment" per garantir davant la ciutadania la imatge d'autonomia i imparcialitat que s'ha d'exigir a un fiscal general.





Afegeixen que per ser diputada ha participat en actes públics de caràcter polític, una dada que curiosament no ha estat reflectit en el 'currículum vitae' remès pel Consell de Ministres a l'òrgan de govern dels jutges.





Tot això, conclouen, dóna una imatge de "vinculació amb el poder executiu" de Delgado que no contribueix a la percepció d'independència de la Fiscalia alhora que les funcions constitucionals que haurà de complir en el càrrec "estiguin exposades al risc que el poder executiu influeixi en les seves decisions ".





A això s'afegeix la dificultat que pugui plantejar el fet hagi d'abstenir de participar en els procediments judicials dels que va tenir coneixement durant la seva etapa com a ministra de Justícia.