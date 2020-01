La grip s'intensifica a Espanya i ja afecta 105 persones per cada 100.000 habitants

La taxa d'incidència de grip s'està intensificant a Espanya, afectant ja a 105,9 persones per cada 100.000 habitants, segons l'últim informe del Sistema de Vigilància de Grip de l'Institut de Salut Carlos III, relatiu a la setmana del 6 al 12 de gener passat.





A nivell nacional, el nivell d'intensitat d'activitat gripal és baix, si bé el nivell de difusió és extens i l'evolució és creixent. Per ara, la grip està afectant a tots els grups d'edat, tot i que la seva incidència és menor entre els majors de 64 anys.





Per comunitats autònomes, Astúries i Navarra registren un nivell d'intensitat mitjà, sent baix en les regions, excepte a Balears, Catalunya, Extremadura i Melilla que es manté encara en basal en no haver arribat al seu llindar establert per a aquesta temporada. Així mateix, la difusió és extensa o local en la major part d'Espanya, excepte a Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana, que és esporàdica, i nul·la a Melilla. L'evolució és creixent, excepte a Balears, Catalunya i Melilla, que roman estable.





Des de l'inici de la temporada 2019-20 només s'ha notificat un brot de grip causat pel virus de la grip A no subtipat i que ha afectat a un centre sociosanitari per a pacients neurològics, amb una edat mitjana d'uns 56 anys.





HOSPITALITZACIONS AMB GRIP A 16 CCAA





Des de l'inici de la temporada, s'han notificat casos hospitalitzats amb grip en 16 comunitats autònomes, situant-se la taxa en 5,9 casos per cada 100.000 habitants. La major proporció de casos es registra en els grup de 64 anys (40%), seguida del grup de 15 a 64 anys (37%).





Ara bé, tots ells, el 80 per cent presentaven factors de risc de complicacions de grip. Concretament, en els adults els factors de risc més prevalents són la malaltia cardiovascular crònica (32%), la malaltia pulmonar crònica (27%) i la diabetis (26%), i en els menors de 15 anys la malaltia pulmonar crònica (11 %), la malaltia cardiovascular crònica (11%) i la immunodeficiència (6%). El 79 per cent dels pacients va desenvolupar pneumònia i el 32% van ingressar a la UCI (percentatge sobre els quals tenien informació en aquest aspecte).