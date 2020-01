L'Ajuntament de Barcelona va ser el que més va recórrer a trossejar contractes públics

Barcelona va ser l'Ajuntament que més va recórrer a trossejar factures en 2016 per esquivar els requisits de publicitat i contractacions, segons un informe del Tribunal de Comptes.



L'Ajuntament de Barcelona va ser en l'exercici de 2016 el consistori d'Espanya que més va recórrer a fragmentar la contractació menor, és a dir, trossejar factures per esquivar els requisits de publicitat i contractacions, segons un informe del Tribunal de Comptes.



Un recurs que està previst per a agilitzar tràmits, que en molts casos s'usa martingala per aprovar despeses. Són contractes que no arriben als 50.000 euros -sense IVA- per a obres o 18.000 euros per als altres. I es poden adjudicar sense passar per concurs públic. O sigui, directament.



En 2016, el 82,34% dels contractes subscrits pels ajuntaments de Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla, València i Saragossa van ser d'adjudicació directa.



21.239 contractes per un import de 141.040.000 d'euros, que van representar el 6,39% de la contractació total. Però amb diferències enormes entre consistoris.





El Tribunal de Comptes posa especial atenció als possibles fraccionaments, dividir en diversos contractes petits del que seria un únic contracte o projecte.





Per a això, es fan diferents contractes, de vegades amb el mateix adjudicatari, per 49.999 euros per a obres o de 17.999 en els altres casos.





És una cosa que es fa en tots els ajuntaments i el Tribunal de Comptes reconeix que en la major part dels casos és conseqüència d'una mala planificació.





Però en el cas de Barcelona en l'exercici de 2016 "la identitat de l'objecte dels contractes, de la unitat administrativa proponent i de l'adjudicatari, unit a l'absència de sollicituds d'altres ofertes permet concloure que el fraccionament de les prestacions va perseguir eludir els requisits de publicitat i els relatius a procediment d'adjudicació legalment aplicables", segons l''Informe de fiscalització de la contractació menor celebrada pels ajuntaments de més de 500.000 habitants, exercici 2016'.





L'informe indica que l'informe, "64 contractes -51 de serveis, 9 de subministraments i 4 d'obres- van ser adjudicats per un import de 17.999 euros els de serveis i subministraments i 49.999 euros els d'obres. Cal deduir que la seva celebració podria no haver respost a un càlcul de les necessitats públiques, sinó als avantatges pràctiques de la simplicitat de la seva tramitació o a l'objectiu d'evitar l'anullació de romanents pressupostaris existents a finals d'any. L'adjudicació de cinc dels contractes referits va tenir lloc en els últims vuit dies de l'any.





Segons publica 'La Razón', l'informe descriu com es van adjudicar onze contractes –un al mes de febrer a desembre–, a la mateixa empresa, per un import acumulat de 190.377,6 euros, per a la realització d'activitats culturals en el barri de Vilapicina i Torre Llobeta. El Tribunal diu que "el fraccionament de la prestació va permetre eludir l'aplicació del procediment obert d'adjudicació, que garanteix els principis de publicitat i concurrència".