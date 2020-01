Bolsonaro diu que els d'esquerres no mereixen ser tractats com a "persones normals"

El president brasiler, Jair Bolsonaro, va declarar el dijous, en un esdeveniment a Brasília, que els esquerrans no mereixen ser tractats com a "gent normal", i ha demanat a "Déu" que "obri la ment de qui" dóna suport a l'esquerra política.





"Volia que el poble em triés per governar a aquells que en el passat han posat al país en dificultats. (...) Demano a Déu que continuï beneint el nostre Brasil, que obri la ment dels de l'esquerra. Aquesta maleïda esquerra que no va funcionar enlloc, i que alguns tossudament tornen al poder. Dono gràcies a Déu pel miracle de l'elecció", va dir el cap d'Estat.





En el seu discurs en una cerimònia sobre el canvi de comandament de l'Operació Acollida, un programa de govern del Brasil destinat a donar suport als migrants veneçolans, Bolsonaro va demanar als brasilers que no tornessin a posar en el poder als partits d'esquerra.





"No li donis a aquesta esquerra una oportunitat. No mereixen ser tractats com si fossin persones normals ..."





