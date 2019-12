La fi del cicle electoral al Con Sud

2019 va ser l'any de la marató electoral a la regió. Set eleccions per a Amèrica Llatina i el Carib (ALyC) es realitzaran durant el present any: quatre en els països centreamericans, a El Salvador, presidencials i legislativa (4 de febrer i 10 de març, segona volta); a Panamà, presidencials (5 de maig); República Dominicana, presidencials (al maig, sense dia); i a Guatemala, eleccions generals (19 de juny). En conclusió, "L'agenda electoral 2919 serà intensa. El vot de l'enuig i de rebuig així com la incertesa i la polarització continuessin presents, i els sectors de classe mitjana seguiran jugant un paper central en la definició dels resultats " [1] .





AMÈRICA DEL SUD: ELECCIONS AMB SORPRESES





De les tres eleccions presidencials i parlamentàries a Amèrica de Sud, tan sols una d'elles va ser qüestionada, la de Bolívia. En aquest país, el procés electoral entra en una gran incertesa producte del Cop d'Estat en contra del president Evo Morales. El balotatge electoral a Uruguai va donar finalment com a vencedor a el candidat de la Coalició Multicolor de la dreta, Luis Lacalle Pou. Després de el recompte dels vots en una segona instància -que dura 4 dies- causa de estreta diferència entre els aspirants a la presidència, Lacalle Pou s'imposa amb el 48,87% dels vots en contra de el candidat de el Front Ampli (FA) , Daniel Martínez, que assoleix el 47,35% amb un 3,78% de vots en blanc o anul·lats. Els resultats mostren un país dividit en dues meitats que amb aquest resultat dóna fi a 15 anys de govern del FA. Hi haurà un gir a la dreta a Uruguai amb una coalició política al govern no homogènia i un Front Ampli que va fregar el triomf malgrat el desgast del que impliquen tres administracions governamentals.





A l'Argentina, el 10 de desembre va assumir el govern la coalició Front de Tots encapçalat pel president Alberto Fernández i la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner la qual és la presidenta del Senat. El president Fernández en opinió de molts analistes compta amb un gabinet "nombrós amb espai per a tots els sectors, totes les generacions i totes les urgències" [2] . Un gabinet que s'haurà de fer càrrec de l'herència de govern de: una inflació del 60%, la més alta dels últims 28 anys; taxa d'atur de l'11%, la més alta des del 2006; pèrdua de poder adquisitiu del salari; 40% de pobresa i un país hiperendeutat. Els punts més rellevants del discurs d'assumpció d'Alberto Fernández apunten a 1) la crida a la unitat nacional; 2) una política macroeconòmica a el servei de el projecte nacional; 3) una relació constructiva i cooperativa amb l'FMI i els creditors, assenyalant, el país té la voluntat de pagar, però no té capacitat per fer-ho; 4) desenvolupar un pla contra la fam, atès que més de 15 milions d'argentins estan patint d'inseguretat alimentària; 5) una política exterior bolcada cap a Amèrica Llatina, enfortint el MERCOSUR; 6) reprendre el reclam de la Malvines argentines recalcant que, "no hi ha més lloc per colonialismes en el segle XXI"; 7) els drets de les dones i la lluita contra la violència de gènere com a bandera de l'actual govern 8) una política de seguretat que transformi els criteris per a l'ús de la força i que prengui distància del "gallet fàcil"; 9) mesures contra la desocupació I, finalment; 10) la recerca d'un contracte social ampli amb les forces política, els sectors productius, les confederacions de treballadors i els moviments que inclouen a el feminisme, a la joventut i l'ambientalisme, sumant a l'entramat científic i acadèmic.





EPÍLEG





Per cert, amb aquestes dues eleccions dutes a terme a finals de l'any 2019, es reconfigurarà novament el mapeig polític d'ALyC havent numèricament una predominança de governs de centre dreta, dreta i ultradreta (Brasil). Molts d'aquests governs com el de Duc a Colòmbia, Piñera a Xile, Bolsonaro al Brasil i altres estan sent fortament qüestionats pels seus respectius ciutadans i ciutadanes. Caldrà esperar, cap a on es girés la balança en les pròximes eleccions a Bolívia. Per al progressisme i l'esquerra democràtica de la regió, la confluència política de Mèxic i l'Argentina obren enormes esperances polítiques i socials.





[1] (veure: www.latercera.cl Marató electoral 2018: el vot de l'enuig i de rebuig, Daniel Zovato, diumenge 30 de desembre 2018, pàg. 25).

[2] www.pagina12.com.ar Nou gabinet: l'anàlisi de Martín Granovsky, 06 desembre el 2019.