Colau i Maragall posen en escena la seva proximitat i anuncien un acord per als comptes de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, han arribat a un principi d'acord per aprovar els Pressupostos de la ciutat, que per primera vegada superaran els 3.000 milions d'euros i que confien tancar en els dies vinents per a la seva aprovació en el ple municipal d'aquest gener passat.





Colau i Maragall ho han anunciat aquest divendres després de reunir al consistori, una trobada que ha durat uns 30 minuts, i que ha servit per acabar de "desbloquejar la peça que permetia arribar al principi d'acord", que són els 100 milions d'euros d'inversió que va demanar ERC, i amb els que per primera vegada el pressupost supera els 3.000 milions d'euros, ha explicat l'alcaldessa.





"El gruix de l'acord depenia del que avui he tancat amb Maragall, que són aquests 100 milions d'inversió. Aquesta era la clau per desencallar l'acord", ha revelat Colau, que ha detallat que es dedicaran principalment a habitatge, desigualtats i a la lluita contra l'emergència climàtica.





L'alcaldessa ha agraït a Maragall tant el to com el contingut de les converses, i ha assegurat que aquest és el camí pel qual treballen en el marc de l'excepcionalitat: "El camí de la política, del diàleg i dels acords".





Ha ressaltat que amb aquest principi d'acord han aconseguit "ampliar al màxim la capacitat financera", i que Barcelona necessita més inversions perquè es troba en el marc de l'austeritat, amb el que ha apuntat que han de continuar treballant amb l'Estat per a canviar el marc financer.





"LA RECTA FINAL"





Per part seva, Maragall ha celebrat haver pogut arribar a aquest principi d'acord que recull les principals exigències dels republicans, i ha insistit que encara queda un "treball de concreció" i confirmar que els criteris plantejats estan recollits en la proposta d'acord definitiu en la comissió d'Economia i Hisenda de la setmana que ve i en el ple del mes de gener.





Les principals exigències d'ERC estan basades en quatre eixos principals: la lluita contra l'emergència habitacional, combatre les desigualtats, apostar per l'educació 0-3 anys i la lluita contra el canvi climàtic.





"Afegim 100 milions d'euros per a invertir en dos àmbits clars: habitatge des d'una perspectiva social, i en la lluita contra el xoc climàtic", ha indicat Maragall, que ha detallat que amb aquest compromís el capítol d'inversions passa del 14% al 18% de total del Pressupost.





També ha advertit que "hi ha conceptes i quantitats que estan relacionades amb l'acord polític dels pressupostos de la Generalitat", encara que ha dit que la negociació per als comptes de Barcelona no ha estat condicionada per altres negociacions.





CRIDA A JXCAT





Tant Colau com Maragall han assegurat que els agradaria que JxCat s'afegís a l'acord, i l'alcaldessa ha explicat que el regidor de Pressupost del Govern municipal, Jordi Martí, ha tingut contactes amb JxCat: "Tant de bo l'acord sigui el més ampli perquè serà bo per a la ciutat".





Per part seva, el líder d'ERC ha apuntat que no veu cap obstacle al fet que altres grups es puguin afegir, i respecte a JxCat ha dit: "No és només un desig, sinó una possibilitat clara".





PARTIDA PER Al TRAMVIA





Colau ha assegurat que "està tot preparat" i que faran tot el que sigui a la seva mà perquè les obres per a la unió del tramvia comencin quan abans perquè és un compromís d'aquest mandat, ha dit.





Així i tot, ha anunciat que el Pressupost no contempla una partida exclusiva per al tramvia: "Estem pendents d'acordar amb la Generalitat com serà l'acord financer que faci possible el tramvia. Pel que respecta a l'Ajuntament, trobarem la manera de fer-lo".