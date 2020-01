Els empresonats Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn estaran al Parlament el 28 de gener

La Conselleria de Justícia ha autoritzat la compareixença el 28 de gener dels dirigents independentistes empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn en la Comissió de Recerca del 155 en el Parlament de Catalunya.





Segons ha informat la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, garantirà la seva presència en el Parlament a l'ésser un "deure inexcusable, atès que es tracta d'una petició formulada per la Cambra catalana".





La comissió té per objectiu analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, així com les causes que la van motivar, la seva adequació a la legalitat, el caràcter de les mesures adoptades i la valoració de possibles danys i responsabilitats en aplicar-lo.





Aquesta comissió es va crear el novembre de 2018 i està presidida pel diputat Toni Morral, de JxCat, partit que va impulsar la seva creació en considerar que va poder haver-hi irregularitats durant els mesos d'aplicació del 155, i han passat per la comissió representants de diversos àmbits, des de l'empresarial al municipal.





Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn van ser condemnats pel Tribunal Suprem (TS) a entre 13 i 10 anys i mig de presó en la sentència de l'1-O, i ells compleixen la pena en el centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Viladorrada (Barcelona), mentre que l'exconsellera és a la presó de Puig dels Basses, a Figueres (Girona).





PERMISOS PER A SÀNCHEZ I CUIXART





També han rebut autoritzacions aquesta setmana per a sortir de Lledoners amb permisos de 48 hores l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condemnats a nou anys de presó pel TS per sedició.





Al vespre del dijous, Cuixart va sortir de la presó amb aquest permís cap a un cotxe que li esperava per a traslladar-li, i va saludar somrient a la premsa fent el signe de victòria amb la mà abans de pujar al vehicle i abandonar el centre penitenciari.





Sànchez ha anunciat aquest divendres que, per motius d'agenda familiar, no sortirà de permís penitenciari de 48 hores "abans del 25 de gener".