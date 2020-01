Sindicat de policies es querella contra la cúpula per "posar en risc" els agents a Catalunya

Jupol, sindicat majoritari de la Policia Nacional, ha presentat una querella contra el director general de la Policia i el director adjunt operatiu, Francisco Pardo i José Ángel González, respectivament, en entendre que "van posar en risc" la seguretat dels agents desplegats als disturbis de Catalunya després de la sentència que va condemnar els líders del procés sobiranista.









Segons l'organització que va obtenir al juny 8 dels 14 vocals en el Consell de la Policia, durant l'operatiu conjunt amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil hi va haver "falta d'efectius i una mala organització", a més de "falta de mitjans materials i tècnics que permetessin frenar els greus disturbis d'una forma segura i efectiva".





Recorden que en algunes intervencions, els antiavalots van haver de "reciclar material ja utilitzat i que fins i tot les ambulàncies no podien accedir a les zones de disturbis per poder atendre els ferits". Jupol relaciona aquestes mancances amb les lesions en al menys 283 agents de la Policia Nacional.





Segons ha explicat Pablo Pérez, responsable de Comunicació de Jupol, en la querella portaven treballant "molt de temps i és casualitat que s'hagi presentat un dia després de l'assemblea". El sindicat havia demanat en paral·lel una reunió el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de ser ratificat en el seu lloc.





Jupol va plantejar un conflicte col·lectiu per la seva disconformitat amb les quantitats de l'equiparació salarial i va anunciar que el titular de la cartera no era un interlocutor vàlid a l'estar en funcions. "El Comitè Executiu Nacional mantindrà una postura dialogant, però sense descartar un calendari de reivindicacions", deien en el seu document facilitat dimecres a la premsa.





La querella la va presentar un dia després, el dijous, al jutjat de guàrdia de Barcelona i ara estan a l'espera que s'admeti a tràmit. Demanen la declaració de diferents responsables de el dispositiu i dels ferits, així com els enregistraments i les comunicacions internes.





El sindicat policial ha anunciat la presentació d'aquesta querella després de celebrar aquesta setmana la seva segona assemblea nacional, on han aprovat canvis en el seu codi ètic que va ser aprovat quan va néixer la plataforma Jusapol, caracteritzada per la seva crítica frontal dels sindicats policials.







Els canvis en l'estatut rebaixen de cinc a dos anys el temps que ha de transcórrer perquè els seus càrrecs puguin acceptar destinacions en ambaixades, una de les places més cotitzades per la seva alta remuneració. També s'aixequen les traves per cobrar el complement salarial per torns i algunes restriccions que s'havien fixat per als alliberats. Des de Jupol es justifica això atenent sentències recents i a la necessitat de no perjudicar la promoció interna.