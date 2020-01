El 80% de les malalties del futur estan relacionades amb els mals hàbits

El 80 per cent de les malalties de el futur estan relacionades amb l'estil de vida, segons explica l'endocrinòleg i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Ramon Gomis, de manera que afirma que la prevenció de les patologies mitjançant la adopció d'hàbits saludables és "una de les principals tendències de la medicina en els propers anys".









Així, Gomis es recolza en un treball recent liderat per l'investigador de la Harvard School of Public Health (Estats Units), Frank Hu, i publicat a 'BMJ', que apunta que les dones de 50 anys que segueixen uns hàbits saludables tenen 10 anys més d'esperança de vida que les que no ho fan.





"L'estil de vida saludable s'ha de promoure des de la infància i fomentar des de l'escola", ha apuntat Gomis. En aquest sentit, el doctor ha assenyalat quins són els hàbits que "marquen la diferència" per a la salut, que resumeix en set aspectes.





En primer lloc, ha destacat la nutrició. "Adquirir bons hàbits nutricionals consisteix en ingerir una proporció d'aliments que permeti un desenvolupament adequat i la prevenció de malalties com les cardiovasculars, l'obesitat i la diabetis", ha aclarit.





Ha afegit al respecte que les malalties de sistema circulatori són actualment la primera raó de mort, causants d'un 28,3 per cent de les defuncions, seguides dels tumors. Per això, ha manifestat que "seguir uns hàbits saludables també permetria evitar la meitat dels càncers gàstrics i un 37 per cent dels de còlon".









Pel que fa a l'activitat física, Gomis ha alertat que, actualment, "es porta una vida massa sedentària", de manera que és "fonamental" modificar aquest hàbit. De la mateixa manera, ha destacat que, a més d'ajudar a prevenir malalties cardiovasculars, aquest hàbit també genera resistències contra l'Alzheimer.





D'altra banda, en relació a la necessitat de reduir els tòxics, l'especialista ha afirmat que, "malgrat que s'ha avançat molt en la lluita contra el tabac, encara hi ha molta feina a fer". D'altra banda, també apunta que és important reduir el consum d'alcohol, sobretot entre els joves, i evitar les drogues. Gran part del seu perill, segons Gomis, resideix que el cervell dels adolescents és més vulnerable als efectes addictius de l'alcohol i altres drogues durant el període de neurodesenvolupament.





ESTRÈS I FALTA DE SON





L'estrès, apunta, és un altre dels riscos que afecten l'estil de vida, ja que crea "molts problemes vinculats a la depressió, a l'ansietat, i també a malalties cardiovasculars i endocrines".





Relacionat amb això últim, Gomis ha ressaltat la importància del ritme de son. "Ens equivoquem quan vam pensem que no necessitem dormir", ha sentenciat. A més, en el cas dels nens, els hàbits són "molt importants", i no és bona idea que el cap de setmana vagin a dormir "molt més tard que de costum", ha comentat. "Els hàbits es poden flexibilitzar, però només fins a un cert punt", ha explicat.





En sisè lloc, l'expert ha volgut recordar la importància de la vacunació. Tal com exemplifica l'expert, "vacunes recents com les del papil·loma ajuden a disminuir molt els casos de càncer de coll d'úter". La medicina continuarà avançant en aquest sentit, ja que "s'estan desenvolupant nanovacunas que poden ser importants per a malalties neurodegeneratives, metabòliques i per al tractament de el càncer a través del sistema immunitari", ha aclarit el doctor.





Finalment, Gomis ha incidit en la influència del canvi climàtic en la salut. En aquest sentit, l'endocrinòleg ha afirmat que "els casos de càncer es dispararan si el medi ambient està contaminat", de manera que és "imprescindible" tenir cura del planeta.