El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dissabte sobre la taula de diàleg entre el Govern i el Govern: "Si no avancés, nosaltres tornarem a exercir l'autodeterminació".





En el seu discurs al congrés de la federació d'ERC a Girona, ha afegit que ho faran "amb la voluntat de ser més forts que mai, amb la voluntat que aquesta vegada sigui la definitiva".









"No podem garantir l'èxit d'aquesta taula perquè no depèn només de nosaltres", ha advertit sobre els avenços en el diàleg entre la Generalitat i el Govern.





També ha criticat que la presència del PSOE a la taula de diàleg és "més per necessitats aritmètiques que per voluntat política".





"No hem vingut a renunciar, hem vingut a guanyar la independència", ha avisat, i ha dit que si el diàleg en la taula no avança, ells no renunciaran al seu projecte polític a través de l'autodeterminació.