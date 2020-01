Carolina Marín arriba a la final del Masters d'Indonèsia

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha arribat a la final del Masters d'Indonèsia, de categoria World Tour Super 500 i on l'any passat es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret, després de guanyar en dos sets la xinesa He Bing Jiao (21-11, 21-19).





La de Huelva, vigent campiona olímpica, continua espantant tots els fantasmes de la dura lesió que va patir al gener del 2019 en aquest mateix pavelló, i que la va mantenir nou mesos de baixa, i ha segellat amb solvència passar a la final d'aquest torneig.





Des del 5-5 amb el qual ha començat el primer set, la tres vegades campiona mundial i tetracampiona europea només ha permès al seu rival guanyar dos jocs fins el 7-14, de manera que ha encaminat la seva victòria en la màniga.













Ja en la segona, Marín ha hagut de remuntar el 5-1 amb què ha començat a favor de l'asiàtica; ha aconseguit l'empat a 5, i fins els darrers jocs no ha aconseguit afermar la seva superioritat per adjudicar-se el parcial i el partit.





"Un any després, mig objectiu complert. Queda l'altre mig, que és guanyar aquesta final. Serà un partit complicat, però, com sempre, anirem a per totes, lluitarem fins al final. Vull agrair-vos a tots una altra vegada el suport, l'afecte i aquesta empenta que em doneu a la pista", ha assenyalat Marín en declaracions que ha facilitat el Comitè Olímpic Español (COE).





Ara, buscarà el títol davant la tailandesa Ratchanok Intanon, que ha derrotat en l'altra semifinal la xinesa Wang Zhi Yi (21-12, 23-21) i davant la qual té un balanç negatiu de 4-6. D'aquesta manera, Marín provarà de guanyar la final al contrari que l'any passat, on la lesió la va obligar a abandonar davant l'índia Saina Nehwal.