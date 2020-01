El Govern vol anunciar els Pressupostos aquest dilluns

Budó valora la implicació dels comuns tot i que rebutja la seva petició d'avançament electoral

La portaveu de la Generalitat, la consellera Meritxell Budó, ha anunciat que l'Executiu treballa aquest diumenge perquè dilluns es pugui presentar un acord de Pressupostos catalans per al 2020 amb un pacte al costat de el grup dels comuns al Parlament, pel que estan tancant serrells.





"Confiem que en aquestes últimes hores es puguin assolir els últims objectius en què encara estem acabant de treballar" per anunciar públicament l'acord aquest dilluns, ha dit en una entrevista d'Europa Press.





Budó espera que "aquest mateix mes de gener" es puguin aprovar els comptes al Consell Executiu de la Generalitat, per poder-les dur a Parlament per tal que es tramitin.





"La voluntat és que en aquestes últimes hores s'acabin de tancar tots els serrells que encara estem acabant de negociar" amb els comuns, ha reiterat.





PRESSUPOSTOS "EXPANSIUS"



Ha destacat que són uns pressupostos "expansius, que s'ajusten a les necessitats reals d'aquest 2020" després prorrogar els comptes des 2017, per la qual cosa calia ajustar-se a les necessitats d'aquest nou any.





A l'preguntar-li si els dos socis de Govern (JxCat i ERC) es veuen igualment representats en el contingut dels comptes que van a aprovar-se, ha respost que ha estat una negociació "com a govern" amb els comuns.





JXCAT I ERC



I ha afegit: "No són els pressupostos que ens haguessin agradat com JxCat perquè, entre altres necessitats, entenem que Catalunya està patint un dèficit fiscal estructural de més de 16.000 milions d'euros".





Per Budó (JxCat), els comptes de 2020 "podrien reflectir un altre tipus de Pressupostos si no existís aquest dèficit", de manera que no són els comptes públics que els agradaria tenir.



La consellera de la Presidència també s'ha referit al fet que la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, donés suport divendres que l'acord pressupostos està "encarrilat" però demanés alhora a la Generalitat un avanç electoral.





Meritxell Budó ha agraït la implicació dels comuns en els comptes però no veu motiu per a l'avanç electoral, precisament perquè hi haurà d'executar els pressupostos que s'aprovin: "Encara hi ha recorregut per fer complir el que aprovarem".





Tot i així, considera "molt important posar en valor el tarannà negociador i la voluntat d'acord per part de la Generalitat i de el grup dels comuns".





"El que evidència és una maduresa democràtica i una voluntat real de trobar el que ens uneix més que el que ens separa a l'hora de donar resposta a la ciutadania", ha valorat.





"L'INDEPENDENTISME TORNARIA A GUANYAR"



Però ha insistit que ara mateix "no es dóna el marc necessari perquè hi hagi una convocatòria d'eleccions".





I ha afegit: "Si a hores d'ara hi hagués eleccions, l'independentisme tornaria a guanyar, i no hi ha cap motiu polític que ens evidenciï que hi hauria una modificació de majories parlamentàries, i per tant no considerem que siguin necessàries unes eleccions".