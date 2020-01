Podemos abandona a la seva sort les seus dels grups municipals

Podemos abandona a la seva sort les seus territorials. La Secretaria d'Organització del partit morat ha sol·licitat que els grups municipals es busquin la vida i es facin càrrec de les despeses de les seves seus, ja que la direcció estatal no els donarà suport econòmic.





És per això que algunes seus hauran de tancar al no poder fer front als lloguers. La setmana passada, per exemple, va tancar la seu de Logronyo. Al desembre, la de la Rioja. I la de Burgos està en el punt de mira.





La situació és greu per a molts grups municipals. Com a alternativa, Podemos proposa que, en el cas que no puguin ser econòmicament independents, les seus territorials podrien buscar altres fórmules, com fins i tot el seu tancament.





Per la seva banda, el secretari d'Organització, Alberto Rodríguez, s'ha mostrat més enginyós i ha proposat als grups municipals que comparteixin amb organitzacions socials ecologistes o de defensa dels drets socials tant el lloguer d'un local com l'espai.





Una altra de les alternatives proposades és que els representants territorials recorrin a espais de coworking -una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors, i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar els seus projectes professionals de manera independent, alhora que fomenten projectes conjunts-.





El nombre de regidors de Podemos baixar en 2019 en comparació amb els resultats de 2015, el que implica un menor nivell d'ingressos per a les agrupacions d'àmbit local.





A diferència d'altres partits, els inscrits Podemos no paguen cap quota, de manera que no compta amb aquest tipus d'ingressos. Els inscrits sí poden fer aportacions voluntàries o col·laborar en les campanyes electorals.