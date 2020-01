El Govern de Colau ha adjudicat "a dit" 800 contractes a INIPRO en 4 anys

Ni Ada Colau ni ningú en el seu equip ha tingut en compte el principi de "prudència" en la contractació de l'Ajuntament de Barcelona amb l'empresa INIPRO. Un grup d'empreses empresarial que ha estat imputat per presumpta corrupció i malversació de diners públics en dues peces judicials separades, una que afecta l'Ajuntament de Tarragona i una altra al de Viladecans. Tot i que les fonts judicials implicades en la investigació no han descartat "encara" l'obertura de més casos vinculats a administracions locals.









De fet durant la legislatura passada de 2015-2019 ha pagat pels contractes que ha subscrit amb INIPRO i executats ni més ni menys que 26,5 milions d'euros. Les sospites de corrupció abocades contra l'empresa INIPRO -investigada pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona des 2016- no han estat impediment perquè el govern municipal de Barcelona, que presideix l'alcaldessa, Ada Colau, hagi adjudicat a dit més de 800 contractes.





LAURA PÉREZ LA REGIDORA DE PODEM QUE HA AUTORITZAT LA MAJOR PART DELS CONTRACTES A INIPRO





El gruix d'aquesta cridanera, prolífica i massiva forma de contractació que va emprar la fórmula de "contractes menors", investigats també, tant a Tarragona com a Viladecans recau sobre l'Àrea de "Drets Socials Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI" de l' Ajuntament de Barcelona.









Un espai dins de l'organigrama municipal barceloní dirigit des de l'anterior legislatura (2015-2019), i fins a l'actualitat, per la podemita, Laura Pérez, actual secretària general del consell ciutadà de Podem Barcelona.





LA DILATACIÓ DEL PROCÉS JUDICIAL ESCUT PROTECTOR DE L'EMPRESA IMPUTADA PER CORRUPCIÓ





La contractació realitzada a INIPRO per l'Ajuntament de Barcelona està en clara contradicció amb l'article 64.1 de la Llei de Contractació de l'Sector Públic (LCSP), que parla sobre la lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos, i que recomana a les administracions públiques no contractar empreses sospitoses de delictes de corrupció.





Encara que l'article 71.1 de la mateixa LCSP només veta la contractació d'empreses acusades de corrupció quan tot sobre aquestes una sentència ferma, cosa que en el cas de INIPRO encara no s'ha produït. Ens trobem davant d'una vulneració ètica de les bones pràctiques en la contractació de l'equip de Colau, però no d'una il·legalitat.





ES REPETEIX LA HISTÒRIA: QUATRE ANYS QUE INCLOUEN FRACCIONAMIENTS CONTRACTUALS





En els quatre anys d'expedients sobre adjudicacions figuren operacions de contractació amb fraccionament àmpliament usat per INIPRO en la seva excelsa història empresarial perquè els projectes no necessitin d'un concurs públic per a ser adjudicats. En aquest sentit es va fraccionar en deu factures mensuals (de 38.580,89 euros cadascuna) la gestió del Centre Obert Municipal de Les Corts en 2017 i en altres 12 pagaments (que oscil·len entre els 36.000,93 i els 45.615.16 euros) la prestació de Servei Adolescents i Família i el 2018, un programa a què les arques municipals van aportar aquest any un total de 425.005,46 euros. I és que la història sembla repetir-se en bucle quan es tracta de INIPRO i la contractació dels seus serveis davant les administracions públiques.





A més coincideix els contractes adjudicats amb imports molt diversos, perquè INIPRO és l'empresa "que ho fa tot", des de petites aportacions (com la partida de 429,55 euros que es va destinar el 2018 a la festa contra la violència de gènere organitzada al Espai Jove de la Sedeta) fins dotacions de 462.970, 77 i 314.887.92 euros que l'any 2016 van tenir com a fi sufragar la gestió del Centre Obert de Les Corts i Sants.





Cal recordar que en la peça principal d'INIPRO consten com a investigats l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l'ex regidora de Serveis Socials Victòria Pelegrín; la portaveu de govern municipal, Begoña Floría, i l'excap de gabinet d'alcaldia, Gustavo Cuadrado, tots de PSC. Però també semblen estar implicats en el cas l'ex primer tinent d'alcalde de Viladecans, Joaquím Guerrero (PSC), el mort i fins llavors director de Inipro, Ricard Campà, i el consultor de Viladecans, Enrique Miró, que van ser posats en llibertat a 2016, encara que estan imputats dels delictes d'alteració de subhasta en concurs públic i de tràfic d'influències, entre d'altres pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Així per exemple en el ple sobre les conclusions de la comissió sobre el cas INIPRO de Viladecans van sortir a la llum molts detalls de la feina realitzada pels grups municipals de l'oposició. Entre ells que en el mateix informe elaborat pels llavors secretari i interventora municipal de Viladecans es donen exemples de "suposats" fraccionaments de l'objecte dels contractes i es "visualitzen contractes menors i negociats sense publicitat que s'han anat repetint en el temps per evitar la concurrència i la publicitat "a l'ajuntament de Viladecans.









Però això no és tot, sembla ser que presumptament va haver suposats casos de portes giratòries entre treballadors de Inipro i el PSC i entre 2011 a 2015 el grup va guanyar tots els concursos o negociats de l'Ajuntament de Viladecans als quals es va presentar. L'única excepció és l'any 2012, si bé en aquell exercici va facturar el 99,2% del total possible. El mateix va passar de 2007 a 2010 quan pràcticament va guanyar tots. Els concursos als quals es va presentar amb percentatges de facturació molt similars als de 2012. En el període 2007-2015 el grup va ingressar 23.640.068 euros del consistori de Viladecans.





CONTRACTES I SERVEIS DISEMINATS PER TOTS ELS BARRIS DE BARCELONA





Els contractes de l'Ajuntament de Barcelona amb INIPRO de l'últim quadrienni estan disseminats per tota la ciutat de Barcelona i compilen serveis molt dispars però sempre dins l'àrea de Drets Socials, amb especial incidència en l'atenció als joves, especialitat amb la qual INIPRO aperturó seva objecte social des de la seva fundació i va expandir els seus serveis al llarg i ample del territori català.





Així, en la documentació apareixen contractes tan dispars com el servei Punt d'Informació Juvenil de Sant Andreu (6.167,54 euros mensuals), la gestió de el projecte municipal i audiovisual de l'Espai Jove (59.054,51 euros), el control d'accessos a Can Fabra i l'Espai Bota (6.362.05 euros), la concessió de l'Espai Jove Les Basses (90.863,55 euros), l'impuls de la sala d'estudi de l'IES Montserrat (1.662,48 euros), el projecte Fem Rimes, Fem Graf (2.600 euros), la coordinació de les sales d'estudi nocturnes de la ciutat (17.945,39 euros), el Taller de Sexualitat Grassonada Feminista (274,70 euros), la gestió de Casal de Barri Vall d'Hebron-Can Travi (24.218,25 euros), el programa d'art Sant Andreu Comtemporani (18.000 euros) la gestió de Casal de la Gent Gran de Sant Genís (117.140,45 euros) o els tallers preventius d'al districte de Sant Martí (8.901,21 euros) , per citar algun dels centenars de projectes i treballs subvencionats.





UNA DENÚNCIA DE LA CUP VA FER SALTAR LA FLAMA DEL CAS INIPRO





Va ser una denúncia presentada pel grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona qui va posar sobre la pista l'entramat empresarial i el seu "modus operandi" de INIPRO i el seu conglomerat d'empreses. De fet la primera peça que es va instruir va ser la seva i on a l'exalcalde de Tarragona, el socialista Ballesteros, se li imputen delictes d'alteració de preus en concursos i subhastes públiques, falsedat documental, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació, frau i abús en l'exercici de la funció pública. A més, la CUP -que actua com a acusació popular- li demana 13 anys de presó, a més d'altres deu per Begoña Floria.









El fiscal Àngel Villafranca comparar en el seu dia el cas tarragoní de INIPRO amb el polèmic cas Nóos que ha portat a Iñaki Urdangarin a la presó i ha criticat que les defenses dels acusats "pretenen una sentència absolutòria anticipada sense la pràctica de proves".





El Ministeri Públic ha lamentat al seu torn que els recursos dels advocats defensors plantegin "una visió fragmentada" de la situació. Els delictes complexos com els que ens trobem, que tenen un procés temporal llarg, requereixen d'una visió de conjunt de totes les accions realitzades i no la descontextualització sobre el pla general traçat ".