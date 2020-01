ERC no assistirà a l'obertura de la legislatura que presidirà el Rei al Congrés

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha avançat que no acudirà a l'acte d'obertura de la XIV Legislatura que presidirà el rei Felip VI al Congrés i que previsiblement se celebrarà el proper 3 de febrer, el primer dia hàbil del primer període de sessions.





ERC ja 'va plantar' l'actual cap de l'Estat al novembre de 2016, la primera vegada en què Felip VI es va estrenar en un acte d'aquestes característiques després de la seva proclamació com a Rei, al contrari del que llavors va fer el llavors PDeCAT (avui Junts), que sí que va acudir a la cerimònia.





I, com en aquella ocasió, els 13 diputats d'Esquerra també s'absentaran el dia 3 de l'obertura solemne de la present legislatura, segons han confirmat fonts d'aquesta formació.





No és cap novetat que ERC es absent dels actes que protagonitza o presideix el Monarca. De fet, en els últims anys no ha anat a cap de les rondes de consultes convocades pel Rei abans de designar un candidat a la Presidència de Govern.





Des d'ERC esgrimeixen que no reconeixen el cap de l'Estat com a interlocutor vàlid des que el 2016 no rebés la llavors presidenta de Parlament català, Carme Forcadell, un trencament que es va agreujar a l'any següent després del discurs de Felip VI després del referèndum d'independència de Catalunya.





TAMPOC LA CUP





Tampoc pensen assistir a la cita del 3 de febrer els dos diputats de la CUP, que aquest any han entrat per primer cop a Congrés i que ja van declinar acudir a la ronda de consultes que el cap de l'Estat va organitzar per designar candidat a la investidura.





Està per veure què farà aquesta vegada la delegació de Junts per Catalunya (JxCat), la coalició que lidera Carles Puigdemont. Van acudir a l'Obertura Solemne de 2016 i no han deixat de participar en les rondes de consultes a la Zarzuela malgrat censurar el cap de l'Estat pel seu discurs de el 3 d'octubre de 2017.





En el cas de Bildu i del BNG, la decisió sobre la presència o absència dels seus parlamentaris a la Solemne Obertura s'adoptarà pròximament en les seves respectives direccions.